Fethiye’de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu

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Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki engerek yılanı itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi’nde eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki engerek yılanını fark eden ev sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri turşu bidonlarının arasına gizlenen yılanı yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yalayıp evden çıkardı.

Yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı.



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