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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1

İHA

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Derince spor ile 11 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Derince spor ile 11 berabere kaldı.
Fethiyespor sahaya İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için Fethiyespor sahaya Türk bayraklı kırmızı tişörtlerle çıktı. Fethiye Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor’a büyük destek verdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ile Belediye Derincespor yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izledi.
Maçtan Dakikalar
2’nci dakikada Cemal’in serbest vuruşta çaprazdan kaleye gönderdiği topu, kaleci Yunus kornere çeldi.
19’unca dakikada Cemal’in sol kanattan ortasına ceza sahasında Burak’ın kafa vuruşunda top, kaleci Yunus’un kucağında kaldı.
23’üncü dakikada Turgay’ın ceza sahasına havalandırdığı topa savunmadan çıkan Sabri’nin gelişine sert vuruşunda top yan direkten sahaya geri döndü.
25’nci dakikada Turgay’ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutundan top az farkla üstten auta gitti.
38’inci dakikada Mert’in ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Yunus topu güçlükle kornere çeldi.
69’uncu dakikada Erkan’ın ceza sahsına yerden yaptığı orda, topla buluşan Anıl’ın vuruşunda top ağlara gitti. 10
70’inci dakika santradan sonra sağ kanatta topla bulunan Melih ceza sahası dışından vuruşunda top ağlar ile buluştu. 11
STAT: Fethiye Şehir
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer xx, Vedat Demir xx, Şafak Nalbantoğlu xx
FETHİYESPOR: Serkan xx, Sabri xx, Halil xx, (Dk. 71 Feyzullah x),Turgay xx, (Dk, 81 Tolunay x), Burak xx, İbrahim xx, ( Dk. 67 Erkan xx),Mert Özmen xx, Emre xx,Cemal xx, Mert Caymaz xx Anıl xx
BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre Genç xx, Sercan xx, Cihan xx, Yiğitali xx, Koray xx, Yunus Özdermir xx, Rıdvan xx, ( Dk. 63 Melih xx),Efe xx, Tayfur xx, ( Dk. 86 Muhammet x), Bahtiyar xx, (Dk. 79 Tayfun x), Aykut xx
SARI KARTLAR: Dk.43 Koray (Belediye Derincespor), Dk.45 İbrahim, Dk. 76 Turgay, Dk. 86 Erkan, (Fethiyespor)
GOLLER: Dk. 69 Anıl ( Fethiyespor), Dk. 70 Melih

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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