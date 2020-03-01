Seyir halindeki araç yandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Olay, Antalya – Fethiye karayolu Boğalar Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 JT 777 plakalı otomobilden, seyir halinde iken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

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