Daha temiz Muğla için bir araya geldiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin temsilcilerinin katıldığı atıkların yönetimi konusunda toplantı düzenlendi.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da çevre ve doğanın korunması için atıkların yönetimi konusunda toplantı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda il genelinde oluşan ambalaj atıkları, elektrik ve elektronik atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, tarihi geçmiş ilaçlar ve zirai atık ilaçları ve hafriyat atıklarının oluşumu, kontrolü ve bertarafı, ilçe belediyelerinin yaşadığı sorunlar, eksiklikler, mevcutta uygulanan örnekler tespit edilerek görüşüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Vatandaşa daha iyi hizmet verilebilmek hedefi ile oluşan tüm atıkların hızlı ve düzenli bir şekilde kontrolünün ve bertarafının sağlanabilmesi adına mevcuttaki iyi uygulamalar, örnekler ele alınmış, yaşanan sıkıntılara yönelik çözüm yöntemleri ve yapılabilecek çalışmalar Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aktarılmıştır” denildi.

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