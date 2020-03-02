Uluslararası Optimist Yarışları öncesi deniz dibi temizliği yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uluslararası Optimist Yarışları öncesi deniz dibi temizliği yapıldı

İHA

Uluslararası Optimist Yarışları öncesi deniz dibi temizliği yapıldı

Bodrum'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi deniz dibi temizliği yapıldı.
Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından İçmeler Mevkiinde bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi önünde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Tüplü ve tüpsüz dalgıçlardan oluşan 6 kişilik dalgıç ekibi, yaptıkları temizlik çalışmasında 22 kg cam, 17 kg plastik, 13 kg metal, 21 kg diğer atıklar olmak üzere toplam 73 kg atık topladı. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıya çıkardıkları atıkları, yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.
Yarın deneme yarışlarıyla başlayacak BIOR öncesi Bodrum'a gelerek antrenmanlara başlayan yerli ve yabancı sporcularda dalış ekibinin temizlik çalışmasını ilgiyle izledi. Temizlik çalışmasının ardından antrenman için denize açılan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
8'inci BIOR, yarın (Salı) kayıtların ardından yapılacak deneme yarışları ve ardından gerçekleşecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. İlk yarışlar ise 4 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’un çevreci annesi Saynur Gelendost törenle anıldı
YEREL HABERLER Bodrum’un çevreci annesi Saynur Gelendost törenle ...
Gençlikspor etkinliklerinde İdlib şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Gençlikspor etkinliklerinde İdlib şehitleri anıldı
Daha temiz Muğla için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Daha temiz Muğla için bir araya geldiler
Başkan Gürün, Fethiyeli muhtarlarla bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Muğla’nın Fethiye’de muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Fethiyeli muhtarlarla bir araya ...
Bodrum yollarında geniş kapsamlı çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum yollarında geniş kapsamlı çalışmalar devam ...
Bodrum Belediyesi kafelerinde indirim dönemi başladı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi kafelerinde indirim dönemi başladı
(Görüntülü) Kos'a gidişleri engellenen göçmenler Yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kos'a gidişleri engellenen göçmenler ...
Oda, borsa ve STK'lardan ortak açıklama: "Katil rejime karşı alınacak her kararın arkasındayız"
YEREL HABERLER Oda, borsa ve STK'lardan ortak açıklama: "Katil ...
Muğla'da 150 göçmen botla Meis Adası’na geçti
YEREL HABERLER Muğla'da 150 göçmen botla Meis Adası’na geçti
Kos'a gidişleri engellenen göçmenler: Yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı
YEREL HABERLER Kos'a gidişleri engellenen göçmenler: Yunan sahil ...
Seyir halindeki araç yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç yandı
Marmarissporlu taraftarlar şehitler için yürüdü
YEREL HABERLER Marmarissporlu taraftarlar şehitler için yürüdü
Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Belediye Derincespor: 1-1
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1
(Görüntülü) Fethiye'de İdlip şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Fethiye'de İdlip şehitleri için yürüyüş ...
Fethiye'de İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi
YEREL HABERLER Fethiye'de İdlib şehitleri için yürüyüş düzenlendi
Muğla’da İdlib şehitleri için kortej Muğla’nın Menteşe ilçesinde İdlib’de hava saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için yüzlerce vatandaşın katıldığı araç korteji düzenlendi
YEREL HABERLER Muğla’da İdlib şehitleri için kortej Muğla’nın ...
Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Fethiye'de, İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi
YEREL HABERLER Fethiye'de, İdlib şehitleri için yürüyüş ve konvoy ...
Demir; “Devletimizin yanındayız” Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Kazım Demir, Mehmetçiğe yönelik her türlü saldırıda devletin yanında yer aldıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER Demir; “Devletimizin yanındayız” Müstakil Sanayici ve ...
Bodrumspor emin adımlarla
YEREL HABERLER Bodrumspor emin adımlarla
(Görüntülü) 'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş ...
Muğla’da trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı Yatağan-Milas karayolunda otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Muğla’da trafik kazası: 2'si ağır 4 ...
'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 'U' dönüşünün yasak olduğu yerde dönüş yapan kamyona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X