Kara Murat´ın yaratıcı büyük usta Abdullah Turhan hayatını kaybetti



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)TÜRK çizgi roman sanatının büyük ustası, 'Kara Murat´ ve `Tolga´nın çizeri Abdullah Turhan, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Muğla´nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren iki çocuk ve iki torun sahibi olan Abdullah Turhan, rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altında tutuldu. Turhan, doktorların çabalarına rağmen bugün saat 12.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Trabzon´un Akçaabat ilçesinde 1 Ocak 1933'te dünyaya gelen Turhan, 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi ile başladığı resim ve çizgi roman çalışmalarına, 1957 yılında 'Şen Çocuk´ dergisiyle devam etti. 1957'de Sefa Kılıçoğlu´nun, Pazar dergisinin kadrosuna katılan Turhan, daha sonraki yıllarda birçok gazete ve dergide çizgi roman çizdi.

Abdullah Turhan´ın, Türk çizgi roman sanatındaki en önemli çalışması `Kara Murat´ oldu. Rahmi Turan´ın (Rahmi Muratoğlu imzasıyla) kaleme aldığı Türk çizgi roman kahramanı `Fatih´in Fedaisi Kara Murat´ı ilk kez 1971 yılında Günaydın Gazetesinde çizmeye başladı. 1974´ten itibaren bağımsız dergi olarak 946 sayı yayınlanan Kara Murat, daha sonraki yıllarda Türk Sinemasının büyük ustalarından Cüneyt Arkın tarafından beyaz perdede canlandırıldı.

Abdullah Turhan, `Kara Batur´ ve `Alptekin´ gibi tarihi çizgi roman kahramanlarının yanı sıra, hikâyeleri ve çizimleri tamamen kendisine ait olan, Osmanlı dönemine ait uzun kılıçlı kahraman Tolga´ya da hayat verdi.

Çizgi roman sanatının büyük ustası Abdullah Turhan, 3 Mart Salı günü Datça´nın Mesudiye Mahallesi Avlana Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonra, Damarası Mezarlığında toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-03-03 00:39:21



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