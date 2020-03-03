Bodrum Belediyesi 18 TEV bursiyerine destek oldu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Türk Eğitim Vakfı'nın "Bir Dünya Çiçek" projesine attığı imza ile yıl içerisinde 18 TEV bursiyerine eğitim desteği sağlandı.

Tüm kutlamalara Türk Eğitim Vakfı’ndan “Bir Dünya Çiçek” gönderen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daha çok gence yardım eli uzatılabilmesi için TEV ile yaptığı protokolü yeniledi. Aras, Türk Eğitim Vakfı Muğla Şubesi ile 2020 yılı için mutlu gün çiçekleri, mutlu gün kartları ve cenaze çelenkleri için protokol imzaladı.

Türk Eğitim Vakfı’nın çelenk ve mutlu gün bağışlarıyla pek çok gence umut olduğunu belirten Başkan Aras, Bodrum Belediyesi olarak bu seferberliğe katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aras, “Geçtiğimiz yıl çiçek gönderim tercihimizi Türk Eğitim Vakfı’na yönlendirerek 18 öğrencimize destek olduğumuzu öğrendik. Bu eğitim seferberliğine katkıda bulunmak ve farkındalığı artırmak için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Aras, eğitime gönül vermiş herkesin daha çok gence yardım eli uzatabilmesi özel günlerde TEV ürünlerini kullanmaya davet etti.

TEV Muğla Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar da Bodrum Belediye Başkanı’na duyarlılığı nedeniyle teşekkür ederek “Başkanımızın yaptığı bu desteğin herkes için örnek teşkil etmesini umut ediyorum. Eğitimin öneminin günden güne arttığı bu günlerde sadece tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek bile ülkemizin geleceği için bir şey yapabiliriz. TEV Çelenkleri ve Bir Dünya Çiçek tercih eden bağışçılarımız, eğitim desteğine ihtiyaç duyan gençlerimizin umutlarını geleceğe taşıyacak’’ dedi.

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