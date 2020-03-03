Kazada yaralanan 16 yaşındaki Cemre hayatını kaybetti

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Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde, geçtiğimiz günlerde otomobil ile kamyon çarpışmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından yoğun bakıma kaldırılan 16 yaşındaki Cemre Kalkanlı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 06 FM 6748 plakalı otomobil, Yatağan Milas karayolu Karaltı Mahallesi mevkisinde, U dönüşünün yasak olduğu yol ayrımından dönmek isteyen S.K. yönetimindeki 07 TEZ 26 plakalı kamyona çarptı. Kazada, sürücü G.Y.'nin yanı sıra Cemre Kalkanlı, D.K. ve E.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 16 yaşındaki Cemre Kalkanlı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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