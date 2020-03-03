Datça şehitler için tek yürek oldu

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Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen araç konvoyu ve yürüyüş ile İdlib şehitleri anılarak, Suriye rejimini kınandı.

Datça’da düzenlenen konvoy ve yürüyüşe yüzlerce araç ve vatandaş katıldı. Etkinliğe katılanlar araçları ile ilçenin girişi Reşadiye Mahallesi’nden, Cumhuriyet Meydanı’na kadar ilerleyerek burada büyük bir Türk bayrağı açtı. Daha sonra şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar “Ne mutlu Türküm diyene”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla yapılan saldırıyı kınadılar.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri etkinlikte yoğun güvenlik önlemi aldı.

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