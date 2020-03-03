Datça'da şehitler için konvoy düzenlendi

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taksiciler öncülüğünde bir grup vatandaş, İdlib'de şehit olan askerler için Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Datça'nın Reşadiye Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında toplanan taksiciler ve vatandaşlar, 250 araçlık konvoy oluşturdu. Kazım Yılmaz Bulvarı ve Atatürk Caddesi güzergahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaklaşık 5 kilometrelik yol boyunca, klakson çalarak tur atan araçlara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Etkinlik Cumhuriyet meydanında sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-03-03 22:17:21



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