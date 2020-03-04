Fethiye'ye gelen lüks yat 'Mayan Queen' 230 bin litre yakıt aldı

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Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesine gelen Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'e ait 93 metre uzunluğundaki süper lüks yat 'Mayan Queen'e, 230 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen Cayman Adaları bayraklı 'Mayan Queen' bugün sabah saatlerinde Fethiye İskelesi'ne demirledi. Meksikalı milyarder Alberto Bailleres'in, 2008 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa ettirdiği yat, ilçede gün boyu yakıt ikmali yaptı. Yata İzmir Aliağa'dan gelen 7 tankerden 230 bin litre mazot aktarıldı. 4 katlı süper lüks yatın akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı kaydedildi. 16 kişi misafir ağırlama kapasitesine sahip 8 kabinli yat, 22 knot hıza ulaşabiliyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Ergün TOS

2020-03-04 13:55:20



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