Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Muğla’ya altın madalya

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı sporcusu Lara Su Koçak, Samsun’da düzenlenen 2020 Minikler Türkiye Şampiyonasında 1314 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.



2020 AsEs Minikler Türkiye Şampiyonası 27 Şubat1 Mart tarihleri arasında Samsun Salon Okçuluk Tesislerinde 108 kulüpten 1008 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk takımı şampiyonaya 1112 yaş kızlar kategorisinde Ecesu Demircan ve Gizem Sağlık, 1112 yaş erkekler kategorisinde Ahmet Emir Çakmak ve 1314 yaş kategorisinde ise Lara Su Koçak ile katıldı.

Kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda, 1112 yaş kızlar kategorisinde Ecesu Demircan Gümüş Madalya, Gizem Sağlık ise Bronz Madalyanın sahibi oldu. 1314 Yaş Kızlar kategorisinde ise Lara Su Koçak Altın Madalya kazandı. Birincilik kürsüsüne çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sporcusu Lara Su Koçak İdlib’de şehit olan kahraman Mehmetçikleri unutmadı ve asker selamı verdi.

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