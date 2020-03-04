İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) İSTANBUL Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Y. (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ferhat Y., adliyeye sevk edildi.

Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, 23 Şubat'ta, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan, bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da bıçaklandı. Yaralanan Kırmızıkan kardeşler, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Emrah Kırmızıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Emrah Kırmızıkan, olaydan 2 gün sonra Fatih'teki İsmailağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığı iddia edilen şüphelilerden Ferhat Y.'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki akrabalarının yanına gidebileceği ihtimali üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ferhat Y.'nin akrabalarının bulunduğu evleri ve çevresini takibe aldı. Ferhat Y.'nin, dün amcasının evine geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ferhat Y.'yi apartmanın dış kapısından girdiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ferhat Y., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-03-04 16:54:34



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