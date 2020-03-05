Milas'ta hava kalitesi 'Hasas' çıktı

Yaklaşık bir boyunca Atapark’ta konuşlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı tarafından Milas’ın hava değerleri ölçüldü. Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verilerine göre Milas’ın hava kalitesinin ‘hassas’ olduğu belirtildi.

Milas’ta günlere göre ortalama HKİ değerleri şöyle: 20 Şubat 2020 Perşembe 105 (Hassas), 21 Şubat 2020 Cuma 80 (Orta), 22 Şubat Cumartesi 47 (İyi), 23 Şubat 2020 Pazar 33 (İyi), 24 Şubat 2020 Pazartesi 87 (Orta), 25 Şubat 2020 Salı 103 (Hassas) ve 26.2.2020 Çarşamba 110 (Hassas).

Verilere göre Milas’ın hava kalitesinin genellikle hassas değerlerinde olduğu belirtilirken, Milas'ın mevcut havasının açık hava sporları için, bisiklet sürmek için, yürüyüş ve piknik yapmak için iyi durumda olmadığı belirtildi. Vatandaşlar yerel yönetimlerden ilçedeki hava kalitesini arttırmak için çalışma beklediklerini ifade ettiler.

Aynı günlerde Menteşe’de ölçüm yapıldığı değerlerin ; 20 Şubat 2020 Perşembe 79 (Orta), 21 Şubat 2020 Cuma 41 (İyi), 22 Şubat Cumartesi 29 (İyi), 23 Şubat 2020 Pazar 23 (İyi), 24 Şubat 2020 Pazartesi 43 (İyi), 25 Şubat 2020 Salı 59 (Orta) ve 26.2.2020 Çarşamba 73 (Orta) çıktığı belirtildi.

Milas'ta hava kalitesinin geçtiğimiz yıllarda Merkez İlkokulu Bahçesi'nde konuşlanarak yaptığı ölçümlerde de hassas değerde çıktığı belirtildi.

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