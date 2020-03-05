Fethiye Foça Mahallesinde içme suyu hatları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde içme suyu şebeke hatlarının bakımını yaparken eskiyen ve kireçlenmeden kaynaklı su sıkıntısı çeken mahallelerin su sorunlarını çözmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesinde eskiyen 8 bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu hattı şebekesini yeniliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesinde eskiyen içme suyu şebeke hattı yenilenmeye başladı. 750 hanenin bulunduğu Foça Mahallesinde 8 bin 400 metre uzunluğunda ki içme suyu şebeke hattı yenilenmeye başladı. MUSKİ ekipleri 8 bin 400 metre uzunluğunda ki şebeke hattı imalatının 4 bin 200 metresini tamamladı. İçme suyu şebeke hattının Mart ayı sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapıla açıklamada “Fethiye’nin Foça Mahallesinde 8 bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı eskimiş ve yıpranmış durumda. Vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması için şebeke hatlarını yenilemeye başladık. 8 bin 400 metre uzunluğunda ki şebeke hattının 4 bin 200 metresini tamamladık. Geri kalan bölümü ise Mart ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Nisan ayının başında Foça Mahallesinde ki vatandaşlarımız yeni içme suyu şebekesini kullanabilecek” denildi.

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