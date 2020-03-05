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İyilik için koştu, öğrencilere örnek oldu

İHA

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Van'dan İzmir'e bin 830 kilometre koşan Rıza Martaş ile bir araya geldi.

İyilik için koştu, öğrencilere örnek oldu

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Van’dan İzmir’e bin 830 kilometre koşan Rıza Martaş ile bir araya geldi.
Okulun davetlisi olarak Köyceğiz’e gelen Rıza Martaş, Halk Eğitim Merkezi salonunda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.
Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Binici, “Rıza Martaş çok güzel anılarla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu öğrencilerimizle paylaştı. Bu koşuda her gün ayrı bir sivil toplum örgütü için koştuğundan, yolda başına gelen zorlukları, ilginç olayları anlattı. Öğrencilerimize, istenirse insanın başaramayacağı hiç bir şeyin olmadığını canlı örnek olarak gösterdi. İyilik yapmanın değişik yollarının olduğu, bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve teknolojiyi, sosyal medyayı doğru kullanmanın gereklilikleri hakkında bilgi verdi. Yaptığı çalışmalar ve öğrencilerimize aktardığı bilgi ve tecrübelerden dolayı kendisine teşekkür ederiz.” dedi.
Söyleşinin ardından öğrenciler koşu ile ilgili merak ettiklerini sordu. Okul Müdürü Cafer Binici de, öğrenci ve öğretmenler adına Martaş’a, teşekkür ederek plaketi takdim etti.
Rıza Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Van'dan İzmir'e iyilik köprüsü kurmak ve sivil toplum kuruluşları adına farkındalık oluşturmak için koşmuştu. Günde ortalama 42 kilometre koşan Martaş, bin 830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlamıştı.

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