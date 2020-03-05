Ortaca'da belediye personeline yangın eğitimi verildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediye personeline yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim ve tatbikat çalışması yapıldı.

Ortaca İtfaiye Grup Amirliği personeli tarafından belediye personeline yönelik yapılan eğitimde, yangınla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi. Ortaca İtfaiye Amirliği tarafında 'yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale' konularında belediye çalışanları bilgilendirildi.

Belediyede çıkabilecek yangınlara karşı, müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı.

Ortaca Belediye personelinin katıldığı eğitimi, Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karad takip etti.

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