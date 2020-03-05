Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen “Turizm SektörüÖğrenci Buluşmaları” fuarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

MSKÜ Ortaca Meslek Yüksek Okulu bünyesinde altıncısı düzenlenen turizm sektörü ve öğrenci buluşmalarına bölgeden 27 turizm işletmesi katıldı. Ortaca, Dalaman, Köyceğiz Meslek Yüksek Okullarının yanı sıra Dalyan ve Köyceğiz turizm liselerinden 600’ün üzerinde öğrenci katılımcı firmalarla staj ve çalışma görüşmesi yaptı.

Firma yetkilileri ile bire bir görüşen öğrenciler çalışmak istedikleri firmaların stantlarında form doldurdu. Staj yapmak veya çalışmak isteyen öğrencilere istihdam sağlamanın önemine dikkati çeken Ortaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı, fuarla birlikte öğrencilerin sektör temsilcilerini kolaylıkla tanıma imkanı bulduklarını söyledi.

Fuarın, bölgesel hale gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Avcı, “Öğrencilerimiz daha nitelikli işletmelerde staj imkanı buluyor. Otellerimizin yanı sıra 6 seyahat acentesi ve havalimanından 4 şirketimiz turizm sektörünün farklı alanlarında staj yapmak isteyen veya iş imkanı arayan öğrencilerle temas kurdu. Öğrencilerimize yurt dışında çalışma ve staj imkanı sağlayan yurt dışına programlar düzenleyen bir şirket ve Türkiye İş Kurumu’nun stantları da fuarda yer aldı. İstihdamın bütün parçalarını bu fuarda toplamış olduk” dedi.

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