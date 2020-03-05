Ortaca "Slow Food Festivali" için toplantı düzenlendi

Ortaca’da “Tarladan Sofraya, Gocamandan Toruna” sloganıyla 1819 Nisan’da yapılması planlanan Slow Food Festivali için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliğinde gerçekleştirilen toplantıda festivalin programı ve amacı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Ortaca Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Kaymakamlığı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu, MUTSO, Nish Caria Butik Otel, YDA Dalaman Havalimanı, Türkiye Aşçılar Federasyonu Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği, Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı ile Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nin katkılarıyla Dalyan Mahallesinde düzenlenecek festivalle yöredeki mutfak kültürünün daha geniş kitlelerce tanınması amaçlanıyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, toplantıda yaptığı konuşmada, yöresel mutfak kültürünün önemine dikkati çekti.

Ortaca’nın, Akdeniz ve Ege’nin ortasında bulunması nedeni ile zengin kültürel mirasa sahip olduğunu söyleyen Uzundemir, “Bölgede yetiştirilen ürünlerin yanı sıra tarihi, ekonomisi, halkımızın gelenek ve görenekleri, iklim yapısı, coğrafi özellikleri gibi birçok etken yöremizin yemek kültürünü şekillendirmiştir. 1819 Nisan’da Dalyan Mahallemizde düzenleyeceğimiz festivalimizle kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı, turizm sezonunu daha geniş bir zamana yayarak ekonomik anlamda işletmelerimize katkı sağlamayı, tarımsal ürünlerin ve mutfak kültürümüzün ulusal çapta tanınmasını sağlamayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Festival kapsamında yöreye ait 110 çeşit yemeğin festival komitesi tarafından değerlendirildiğini aktaran Başkan Uzundemir, “25 çeşit yemeğin misafirlerimize hazırlanmasına karar verildi. Yerel üreticiyi kalkındırma çabası içinde olduğumuz festivalde üreticilerimizin tarladan sofraya sundukları ürünlerin tanıtımını yapması da tasarlandı. Festival kapsamında Dalyan Mahallesi sokakları Anadolu kültürünü yansıtacak. Zengin içerikle ilkini gerçekleştireceğimiz festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Türker ise festival turizminin önemine değindi. Slow Food hareketinin dünyada gün geçtikçe yayıldığını ve geliştiğini anlatan Türker, sözlerini şöyle sürdürdü; “Şehirleşmenin çok ileri gittiği, insanların yemeğinden, yaşam tarzına kadar her şeyi çok hızlı yaptığı günümüzde insanlar biraz daha sakin yaşam, şehir ve yemek alternatifini değerlendirir oldular. Türkiye’de de bunun çok büyük bir karşılığı var. Bu anlamda Ortaca’nın kültürünü ve yemeklerini ön plana çıkaracak bir festival amaçladık. Festivalin değerli paydaşları sayesinde böyle bir program ortaya çıktı. Bu ve benzeri projelerin paydaşı olmaya devam edeceğiz, bölgemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.