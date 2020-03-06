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Sığınmacıların umut ile ölüm arasındaki yolculuğu

İHA

Türkiye'nin sığınmacılara açtığı Avrupa kapılarının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinden de Yunan adalarına geçişler başladı. Lastik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar umut ile ölüm arasındaki yolculukları saniye saniye görüntülendi.

Sığınmacıların umut ile ölüm arasındaki yolculuğu

Türkiye'nin sığınmacılara açtığı Avrupa kapılarının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinden de Yunan adalarına geçişler başladı. Lastik botlarla karşıya geçmeye çalışan sığınmacılar umut ile ölüm arasındaki yolculukları saniye saniye görüntülendi.
Günlerdir Ege denizinde meydana gelen fırtınadan karşıya geçemeyen sığınmacılar havanın güzel olmasını fırsat bilip Bodrum’dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan'ın Kos adasına geçmek için harekete geçtiler. Şişme Botlarla Akyarlar sahili Fener burnu mevkisine gelen yaklaşık 40 Suriyeli, Filistinli, Pakistanlı olduğu görülen yaklaşık 40 kişi Kos adasına geçmek için bekleyişe geçti. Şişme botları ile gelen sığınmacılar, botları şişirdikten sonra ayakkabılarını bir çuvala koyarak botu denize indirdi. Can yeleklerini giyen sığınmacılar 5 kişilik bota yaklaşık 25 kişi binerek Ege denizine açıldı. Ardından bir gurup daha aynı bölgeye ellerinde şişme botla gelerek pompa yardımıyla botu şişirdi. Yanlarında getirdikleri motoru bota takan sığınmacılar 2 metrelik şişme bota doluşarak çıkış yaptı. Karanlık sularda kaybolan mülteciler karşıya geçmek için büyük çaba sar ettiği görüldü.
Denizde hareketli saatler
Sığınmacıların Yunanistan'ın Kos adasına geçişi sırasında Türk ve Yunan karasularında ise hareketli saatler yaşandığı görüldü. Yunan sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 botu karasularında kuş uçurtmazken Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise bir an olsun bölgeden ayrılmadığı görüldü.
Deniz yoluyla umuda yolculuk yapan sığınmacılar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı sevdiklerini Türk halkının çok iyi olduklarını belirterek “abim ve çocuklarım Avrupa da o yüzden botla karşıya geçmek istiyoruz. Kapıların açıldığını için bizde geçiş yapmak istiyoruz. Türkiyeyi çok seviyorum ama tüm aile karşıda bizde geçmek istiyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız şişme bot ile karşıya geçeceğiz. Yunan Sahil Güvenlik ekibinin zor kullanmazsa Avrupa’ya gideceğiz. Bin dolarlık masraf yaptık. ” dedi.
Bota binen sığınmacıların yanlarında getirdikleri eşyalarını ağırlık olmasın diye bot giderken sahile attıkları da görüldü.
Öte yandan Bodrum’dan gece boyu birçok botun karşıya Yunan adalarına geçtiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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