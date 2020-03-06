Geleceğe Değer Katan Hayatlar Projesi'nin açılış töreni düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Geleceğe Değer Katan Hayatlar Projesinin açılış töreni Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulunda gerçekleştirildi.

Projenin açılış törenine Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, KYK Müdürü Serkan Acarsoy, okul kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Projenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Müdürü Ercan Çatak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında geçen yıl Sporla Kaynaş Projemizi gerçekleştirdik. Yine bu yıl Geleceğe Değer Katan Hayatlar projemiz Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan öğrencilerimizde farkındalık uyandırmayı hedefleyen adından da anlaşılacağı üzere öğrencilerimizin geleceğe değer katan hayatlar ile birebir iletişime geçmelerini sağlamak, yaşamlarını ve toplumu inşa ettikleri eğitim yolunda onlara bir parça daha dokunabilmektir. Her ay iki başlık olmak üzere toplamda 6 başlık altında değerli katılımcılar ile öğrencilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Okul Müdürü Ercan Çatak’ın konuşmasını sonlandırması sonrası sırasıyla mehter takımı, halk oyunları ekibi, diriliş ekibi, spor bölümü öğrencilerinin gösterileri ve er turan gösterisi katılımcılarla buluştu. Katılımcılar tarafından beğenilen ve alkış alan gösteriler sonrasında protokol üyeleri projenin açılış kurdelesini kestiler.

Açılış töreni Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Törenin Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle birlikte söyleşi gerçekleştirmesiyle sona erdi.

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