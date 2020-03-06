Milas Devlet Hastanesi vekiller aracılığı ile bakanlık gündeminde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milas Devlet Hastanesi vekiller aracılığı ile bakanlık gündeminde

İHA

AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaretinde Muğla'da yapımları tamamlanma aşamasına gelen Milas, Bodrum, Yatağan ve ilk kez ihaleye çıkarılan Marmaris ve Seydikemer yeni devlet hastaneleri görüşüldü.

Milas Devlet Hastanesi vekiller aracılığı ile bakanlık gündeminde

AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaretinde Muğla’da yapımları tamamlanma aşamasına gelen Milas, Bodrum, Yatağan ve ilk kez ihaleye çıkarılan Marmaris ve Seydikemer yeni devlet hastaneleri görüşüldü.
AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek, il genelindeki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
Demir ve Gökcan, başta yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle inşaatı yarım kalan yeni Bodrum Devlet Hastanesi inşaatı olmak üzere, il genelindeki sağlık yatırımlarına ilişkin Bakan Koca’dan destek istedi. Görüşmede Bodrum Devlet Hastanesi’nin kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni bir ihaleye kısa süre içinde çıkarılacağı ve yapımının tamamlanmasının planlandığı Bakan Koca tarafından aktarıldı.
Yeni Milas Devlet Hastanesi ve yapımı hızla süren Yatağan’daki Yeni Devlet Hastanesi'nin de çevre düzenleme işleri için ödenek aktarımının da Sağlık Bakanlığınca kısa süre içinde gönderileceği belirtilirken, Demir ve Gökcan’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ekipman takviyesi nedeniyle ilettiği talep de Bakan Koca tarafından olumlu karşılandı. İhaleleri bir süre önce tamamlanan Marmaris ve Seydikemer’deki yeni devlet hastanelerinin de itiraz prosedürlerinin bitmesiyle çok yakında yapımına başlanacağı müjdesini de veren Demir ve Gökcan, Muğla merkezdeki Menteşe Devlet Hastanesi’nin de çok yakında hasta kabulüne başlayacağı bilgisini paylaştı.
Milletvekili Demir ve Gökcan, Muğla’nın sağlık yatırımlarında hak ettiği değeri alması için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Muğlalı hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden en kaliteli biçimde yararlanmaları için hem donanım hem de personel anlamında çalışmalarımız sürüyor. Muğlamızı baştan başa yeni hastanelerle donatıyoruz. Bu önemli yatırımların ilimize gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Yalnızca sağlıkta değil, ilimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
(Görüntülü) Muğla - Göçmenlerin Avrupa'ya geçişi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muğla - Göçmenlerin Avrupa'ya geçişi ...
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
YEREL HABERLER Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
Kokoreççiden duyarlı davranış
YEREL HABERLER Kokoreççiden duyarlı davranış
Muğlalı çiftçiye 'pikan cevizi' desteği Ortaca’da pikan cevizi üretiminin yaygınlaşması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Muğlalı çiftçiye 'pikan cevizi' desteği Ortaca’da ...
Bodrum iskelelerine standart geliyor
YEREL HABERLER Bodrum iskelelerine standart geliyor
Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır olacak
YEREL HABERLER Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır ...
Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi
YEREL HABERLER Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor
YEREL HABERLER Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor
Yaralı eşek için seferber oldular
YEREL HABERLER Yaralı eşek için seferber oldular
Milas’taki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Milas’taki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Geleceğe Değer Katan Hayatlar Projesi'nin açılış töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Geleceğe Değer Katan Hayatlar Projesi'nin açılış ...
Sığınmacıların umut ile ölüm arasındaki yolculuğu
YEREL HABERLER Sığınmacıların umut ile ölüm arasındaki yolculuğu
(Görüntülü) Marmaris'te lodos ve sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te lodos ve sağanak yağmur ...
Marmaris'te lodos ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Marmaris'te lodos ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
(Görüntülü) Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi ...
Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı ...
Ortaca "Slow Food Festivali" için toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Ortaca "Slow Food Festivali" için toplantı düzenlendi
Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu
YEREL HABERLER Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu
Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"
Ortaca'da belediye personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Ortaca'da belediye personeline yangın eğitimi verildi
İyilik için koştu, öğrencilere örnek oldu
YEREL HABERLER İyilik için koştu, öğrencilere örnek oldu
Muğla’da ‘Dünya Yaban Hayatı’ günü etkinliği Dünya Yaban Hayatı günü etkinlikleri kapsamında DKMP Muğla Şube Müdürlüğü Seydikemer ilçesinde öğrencileri yaban hayatı konusunda bilgilendirdi.
YEREL HABERLER Muğla’da ‘Dünya Yaban Hayatı’ günü etkinliği Dünya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X