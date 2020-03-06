Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 



Cavit AKGÜN/BODRUM, (Muğla) (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 40 kaçak göçmen, iki ayrı lastik bot ile Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'na geçiş yaptı. Bot ile yola çıkan göçmenlerin yanlarında getirdikleri eşyaları ise ağırlık olmasın sahile attıkları görüldü.

Somali, Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 40 göçmen, Bodrum'dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek için Akyarlar Sahili Fener Burnu Sahili'nde toplandı. Ayakkabılarını bir çuvala koyan göçmenler şişirdikleri botu denize indirdi. Can yeleklerini giyen göçmenler, 5 kişilik bota yaklaşık 20 kişi binerek denizine açıldı. Ardından bir grup daha aynı bölgeye ellerinde şişme botla gelerek pompa yardımıyla botu şişirdi. Yanlarında getirdikleri motoru bota takan göçmenler, 2 metrelik şişme bota binerek hareket etti. Karanlık sularda kaybolan göçmenlerin karşıya geçmek için büyük çaba sarf ettiği görüldü.

Öte yandan, göçmenlerin Yunanistan'ın Kos Adası'na geçişi sırasında Türk ve Yunan karasularında ise hareketlilik gözlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 bot karasularında kuş uçurtmazken, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise bir an olsun bölgeden ayrılmadığı görüldü.

Ahmet Görk isimli göçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı sevdiklerini Türk halkının çok iyi olduğu belirterek, "Ağabeyim ve çocuklarım Avrupa da o yüzden botla karşıya geçmek istiyoruz. Kapıların açıldığını için bizde geçiş yapmak istiyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum ama tüm aile karşıda biz de geçmek istiyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız şişme bot ile karşıya geçeceğiz. Yunan Sahil Güvenlik ekibi zor kullanmazsa Avrupa'ya gideceğiz. Bin dolarlık masraf yaptık " dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2020-03-06 09:29:29



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