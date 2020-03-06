Bodrum iskelelerine standart geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bodrum iskelelerine standart geliyor

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesinde incelemelerde bulunarak mahalle esnafı ile bir araya geldi. Bodrum'da 'iskele' konusuna bir standart getirmek için çalışmalara başlayacaklarını belirten Aras, "Bırakın insanların ayağına kum değsin, doğamızı tahrip etmeyelim" diye konuştu.

Bodrum iskelelerine standart geliyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesinde incelemelerde bulunarak mahalle esnafı ile bir araya geldi. Bodrum’da ‘iskele’ konusuna bir standart getirmek için çalışmalara başlayacaklarını belirten Aras, “Bırakın insanların ayağına kum değsin, doğamızı tahrip etmeyelim” diye konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkbükü Mahallesinde sahil, iskele ve çevre düzenlemeleriyle ilgili incelemelerde bulunarak bölgedeki esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Aras, toplantı öncesi Türkbükü sahilinde yürüyerek iskele ve sahilde yapılan yapıları inceleyip ilgili kişilerden bilgi aldı.
Bodrum Belediye A.Ş. Türkbükü Kafe'de gerçekleşen toplantıda Başkan Aras’a, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Önder Batmaz, belediye meclis üyesi Özden Baysal, Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, Bodrum Belediyesi müdür ve amirleri de eşlik etti. Aras, gerçekleştirilecek plaj düzenlemesi ile ilgili esnaf ile fikir alışverişinde bulunurken mahallelinin sorunlarını da dinledi.
Bodrum Belediyesi’nin iskeleler konusunda bir çalışma başlatacağını belirten Başkan Aras, “Bu konuda esnafımızla birlikte ortak bir çözüm bulup, yol haritamızı oluşturacağız. Sahillerimizin tahrip edilmemesi önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı yasal düzenleme, bizim göreve geldiğimiz günden bu yana dile getirdiğimiz hususları içeriyor. Bazı iskele yapılarının üzeri ve yanları kapatılarak doğal yapıyı tamamen ortadan kaldırıyor. İskele özelliğinden çıkıp platforma dönen, üstüne loca ve bar yapılan yapılar var. Bunlardan bazılarının izni yok. Belediye Etüt Proje Müdürlüğü bu konuda bir çalışma hazırlayacak. Bizler de bu çalışmayı size sunacağız, eksilerini ve artılarını hep birlikte değerlendirerek ortak bir noktada buluşacağız. Amacımız sahil bandımızın güzelliğini ve kumsalımızı mümkün olduğunca ortaya çıkarmak. Bodrum’a gelen misafirlerimiz sahil kenarında yemeğini yemek ister. Bırakın ayağına kum değsin insanların. Bu kadar tahrip etmeyelim doğamızı.” diye konuştu.
Vatandaşın ve esnafın bazı hususlarda farklı talep ve beklentileri olabileceğine dikkat çeken Başkan Aras, “Bodrum, turizmden ekmek yiyen bir kent. Turizmi denklemden çıkaramayız. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı mutlu edecek bir çözüm bulurken, Bodrum’umuzun zarar görmesini de engellemek zorundayız” diye konuştu.
Türkbükü Kafe’deki toplantı, mahalle sakinlerinin talep ve soruları ile devam etti. Başkan Aras, toplantıda dile getirilen hususları kayıt altına aldırarak ilgili birim amirlerini konunun takibi ile ilgili görevlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
(Görüntülü) Muğla - Göçmenlerin Avrupa'ya geçişi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muğla - Göçmenlerin Avrupa'ya geçişi ...
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
YEREL HABERLER Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler 
Kokoreççiden duyarlı davranış
YEREL HABERLER Kokoreççiden duyarlı davranış
Muğlalı çiftçiye 'pikan cevizi' desteği Ortaca’da pikan cevizi üretiminin yaygınlaşması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Muğlalı çiftçiye 'pikan cevizi' desteği Ortaca’da ...
Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır olacak
YEREL HABERLER Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır ...
Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi
YEREL HABERLER Miniklere ‘Her atık çöp değildir’ dersi
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor
YEREL HABERLER Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı başlıyor
Milas Devlet Hastanesi vekiller aracılığı ile bakanlık gündeminde
YEREL HABERLER Milas Devlet Hastanesi vekiller aracılığı ile ...
Yaralı eşek için seferber oldular
YEREL HABERLER Yaralı eşek için seferber oldular
Milas’taki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Milas’taki okullarda deprem tatbikatı yapıldı
Geleceğe Değer Katan Hayatlar Projesi'nin açılış töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Geleceğe Değer Katan Hayatlar Projesi'nin açılış ...
Sığınmacıların umut ile ölüm arasındaki yolculuğu
YEREL HABERLER Sığınmacıların umut ile ölüm arasındaki yolculuğu
(Görüntülü) Marmaris'te lodos ve sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te lodos ve sağanak yağmur ...
Marmaris'te lodos ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Marmaris'te lodos ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
(Görüntülü) Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi ...
Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı ...
Ortaca "Slow Food Festivali" için toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Ortaca "Slow Food Festivali" için toplantı düzenlendi
Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu
YEREL HABERLER Ortaca'da öğrenciler sektörle buluştu
Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"
Ortaca'da belediye personeline yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Ortaca'da belediye personeline yangın eğitimi verildi
İyilik için koştu, öğrencilere örnek oldu
YEREL HABERLER İyilik için koştu, öğrencilere örnek oldu
Muğla’da ‘Dünya Yaban Hayatı’ günü etkinliği Dünya Yaban Hayatı günü etkinlikleri kapsamında DKMP Muğla Şube Müdürlüğü Seydikemer ilçesinde öğrencileri yaban hayatı konusunda bilgilendirdi.
YEREL HABERLER Muğla’da ‘Dünya Yaban Hayatı’ günü etkinliği Dünya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X