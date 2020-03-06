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Muğlalı çiftçiye 'pikan cevizi' desteği Ortaca’da pikan cevizi üretiminin yaygınlaşması amaçlanıyor

İHA

Ortaca'da narenciyenin yanı sıra birçok tropikal meyve türünün üretimi yaygınlaşıyor. Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve besin değeri yüksek pikan cevizi üretiminin ilçede yaygınlaşması amacıyla Ortaca'da pikan cevizi yetiştirilmeye başlandı. Muğla'ya Hizmet Vakfı'nın destekleriyle Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 300 fidan 30 dönümlük araziye dikildi. Kilosu 60 liraya kadar alıcı bulan Pikan Cevizi besleyici değeri yüksek bir meyve olarak dikkati çekiyor.

Muğlalı çiftçiye 'pikan cevizi' desteği Ortaca’da pikan cevizi üretiminin yaygınlaşması amaçlanıyor

Ortaca’da narenciyenin yanı sıra birçok tropikal meyve türünün üretimi yaygınlaşıyor. Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve besin değeri yüksek pikan cevizi üretiminin ilçede yaygınlaşması amacıyla Ortaca'da pikan cevizi yetiştirilmeye başlandı. Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın destekleriyle Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen 300 fidan 30 dönümlük araziye dikildi. Kilosu 60 liraya kadar alıcı bulan Pikan Cevizi besleyici değeri yüksek bir meyve olarak dikkati çekiyor.
Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ve siyasilerle pikan cevizi yetiştiriciliğine başlayan üreticilerin bahçelerini ziyaret etti. Yeni dikilen pikan cevizi fidanlarından 5 yıl içinde verim alınmaya başlanacağını belirten Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, bölge için önemli bir alternatif olarak gördükleri pikan cevizi üretiminin yaygınlaşması için üreticiye destek olacaklarını vurguladı.
Kaymakam Erdoğan; “Çiftçimizin en büyük gelir kaynağı narenciye pikan cevizinin de öyle olmaması için hiçbir neden yok. Dikim artarak devam edecek. Çiftçimizi yalnız bırakmayacağız, gerekli teknik desteği vereceğiz. Üretimin yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Bu projeye sahip çıkacağız. Bölgemizde ciddi anlamda alternatif oluşturacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
"Ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçlıyoruz"
Ziyarete katılan Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, bölge ekonomisinin turizm ve tarımdan elde ettiği geliri artırmak istediklerini söyleyerek, “Benim çocukluğum pamuk tarlalarında geçti. Bu ovadaki boş arsalara dahi pamuk ekilirdi. Ardından narenciyeye geçiş oldu. Pikan cevizine 5 yıl bakım yapılıyor. 5 yıldan sonra maliyetini karşılıyor ve gelir elde edilmeye başlanıyor. Ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Bölgemizde kivi ve ejder meyvesi üretimi de başladı. Çiftçimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
"Alternatif ürünlere yönelecek çiftçilere ihtiyacımız var"
Alternatif ürün çalışmalarının daha fazla olmasını dilediklerini ifade eden Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, “Çiftçimizin nar, limon, portakal gibi ürünlerin haricinde çeşitlere yönelmesini istiyoruz. Ejder Meyvesi üretimi başlamıştı. Ayrıca örtü altı üreticimizin muz yetiştiriciliğine yönelmesi bizi sevindirecek. Bu konuda da denemelerimiz var. Ürün planlamasıyla çiftçimizin daha iyi ürün elde etmesini ve kazanmasını istiyoruz. Kaymakamlığımız ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün çalışmaları bizleri sevindiriyor. Alternatif ürünlere yönelecek çiftçilerimize gerçekten ihtiyacımız var” dedi.
8 dönümlük arazisine Pikan Cevizi fidanı diken çiftçi Duran Sert, devletin verdiği destekle ceviz üretimine yöneldiklerini kaydetti.
Pikan cevizi hakkında
Pikan Cevizi, Amerika kökenli bir bitki türüdür. Türkiye'de Güney Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin sahile yakın kesimlerinde yetişir. Doymamış yağ asitleri yönünden çok zengindir. Yaklaşık yüzde 20 yağ içerir. Sert kabuklu bir meyvedir. Ülkemizde, meyvesi ve tohumu cevize benzediğinden dolayı pikan Ccvizi olarak adlandırılmıştır. İç randımanının yüksekliği, ılıman iklim bölgelerinde daha az maliyetle yetişebilmesi, zengin besin içeriğinin olması, meyvesinin daha uzun süre saklanabilmesi pikan cevizini üstün kılan özelliklerindendir. Pikan cevizi yaklaşık 200 yıl yaşayan 43 metreye kadar boylanabilen, tek gövdeli, yuvarlak veya oval taç formuna sahip büyük ağaçlarda oluşur.

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