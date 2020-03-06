Muğla 2019’da 43 bin göç aldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı göç istatiklerine göre Muğla 42 bin 987 kişi göç alırken, en fazla göç alınan ve göç verilen il İstanbul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan göç İstatistiklerini yayımladı. 31 Aralık 2019 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri ile 31 Aralık 2018 tarihinde ikamet ettiği yerleşim yeri farklı olan kişiler, göç eden nüfus olarak tanımlanmıştır. Bu tanım gereği, göç eden nüfus 1 ve üzeri yaştaki nüfusu kapsıyor.



Muğla ilinin aldığı göç 42 bin 987 kişi

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, 20182019 döneminde;

Muğla iline diğer illerden 42 bin 987 kişi göç etti. Buna göre Muğla ilinin en çok göç aldığı il yüzde 18,8 ile İstanbul oldu. İstanbul’dan Muğla’ya göç edenlerin sayısı 8 bin 099 kişi olurken, İstanbul’u 3 bin 899 kişi ile İzmir ve 3 bin 009 kişi ile Ankara illerinden göç edenler izledi.

Muğla ilinin verdiği göç 36 bin 210 kişi

Muğla ilinden diğer illere 36 bin 210 kişi göç etti. Buna göre Muğla ilinin en çok göç verdiği il yüzde 19,2 ile İstanbul oldu. Muğla’dan İstanbul’a göç edenlerin sayısı 6 bin 956 kişi olurken İstanbul’u, 4 bin 082 kişi ile İzmir ve 3 bin 069 kişi ile Ankara illerine göç edeler izledi.

Muğla’nın net göçü 6 bin 777

Belirli bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki fark olarak tanımlanan net göç değeri Muğla için 6 bin 777 olarak gerçekleşti. Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı değeri Muğla için binde 6,92 olurken Muğla bu değerle Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 8. il oldu.

En fazla göç 2024 yaş grubunda

Alınan göç, yaş gruplarına göre incelendiğinde Muğla en çok 7 bin 832 kişi ile 2024 yaş grubundan göç alırken, en az Bin 110 kişi ile 6064 yaş grubundan göç aldı. Verilen göç, yaş gruplarına göre incelendiğinde Muğla en çok 6 bin 493 kişi ile 2024 yaş grubundan göç verirken en az Bin 274 kişi ile 6064 yaş grubundan göç verdi.

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