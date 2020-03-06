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‘Yüzleşme’ Menteşeli kadınlar ile buluştu Yönetmenliğini Nejla Demirci’nin yaptığı ve çağımızın en yaygın hastalıklarından biri meme kanserini konu alan ‘Yüzleşme’ belgesel film gösterimi, Menteşe’de izleyiciyle buluştu.

İHA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde düzenlenen belgesel film gösterimi, seyirciye zaman zaman duygusal anlar yaşattı.

‘Yüzleşme’ Menteşeli kadınlar ile buluştu Yönetmenliğini Nejla Demirci’nin yaptığı ve çağımızın en yaygın hastalıklarından biri meme kanserini konu alan ‘Yüzleşme’ belgesel film gösterimi, Menteşe’de izleyiciyle buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde düzenlenen belgesel film gösterimi, seyirciye zaman zaman duygusal anlar yaşattı.
TRT en iyi belgesel ödülü, ABD' de bulunan SEE FEST' den en iyi belgesel ödülü, Antakya Altın Defne Film Festivali' nden en iyi belgesel ödülü olmak üzere yerel ve ulusal ölçekli farklı festival ve organizasyonda ödüllere layık görülen filmde, ana karakter olan Ebru’nun hastalıkla birlikte hayatında yaşanan değişimler, buna karşı mücadelesi, yine aynı hastalıkla karşılaşan insanların dayanışmasını anlatıyor.
Film öncesi konuşan Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, “Yüzleşme filmi bize farklı karakterde kadınların kanserle olan mücadelesini, bu süreçte yaşadıklarını ve her şarta rağmen dimdik ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatırken, kadınların aslında ne kadar güçlü olduklarını da gösteriyor. Menteşe Belediyesi olarak kadınlara yönelik her zaman pozitif ayrımcılık ilkesi ile hareket ediyor ve bu bağlamda pek çok çalışmaya imza atıyoruz. Kadınlarımızın çalışma hayatının içerisinde yer alması ve yönetici pozisyonunda bulunmaları adına belediyemizde pek çok kadın birim müdürümüz bulunuyor. Biliyoruz ki toplumun modernleşmesi kadının çağdaş ve özgür olmasına bağlıdır” dedi.
İzleyiciden tam not alan film sonrası, söyleşide bulunan Yönetmen Nejla Demirci ise filmi yapmadan önce, meme kanserine ilişkin araştırmaları incelediğini belirterek, kadınların meme kanserini cinsiyetlerine yönelik bir saldırı olarak ele aldığına tanıklık ettiği için bu belgeseli çektiğini söyledi.
Yönetmen Demirci, “Bu hastalığın travması çok büyük. En önemlisi de duygusal travma ve ekolojik yıkımlar. Burada asıl yapmak istediğimiz gerçek anlamda bir farkındalığı dikkat çekmek. Çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Eğer bedenimize kendimize yabancılaşmazsak, vücudumuzu kontrol edebiliyorsak ve dinliyorsak, korkularımızla değil de bilincimizle bedenimize sahip çıkıyorsak, erken evrede teşhis bu anlamda hayat kurtarıyor.” dedi.
Yönetmen Necla Demirci belgeselde öne çıkan bir diğer unsurunda dayanışma olduğunu, dayanmak, destek almak, empati kurmak, bir başkasının sorunu için sokağa çıkmak. Bunlar aslında yaşamın kendisi. Ben de dayanışmaya çok önem veriyorum. Filmdeki karakterler halen görüşüyorlar. Aralarında çok sıkı bir bağ oluştu. Ben de bu bağın içinde olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Kadınların, hem kendi öykülerini hem de deneyimlerini paylaştığı, belgesel film gösterimi sonrası Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Gülçın Kınay Polat tarafından katılımcılara “Kadınlarda Sık Görülen Kanserler ve Erken Tanı” eğitimi verildi.
Eğitimde meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kolorektal kanserler ve bu kanserlerin görülme sıklığı, tarama yöntemleri ve korunmak için ne yapmalıyız konularında bilgiler verildi. Yaşamı boyunca her sekiz kadından birinin meme kanseri olma ve karşılaşma riski taşıdığına dikkat çeken Dr. Gülçın Kınay Polat, kadınların kendi kendine meme muayenesini nasıl yapacağını da anlattı.

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