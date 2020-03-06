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Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

İHA

Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kanal içindeki giderde mahsur kalan sokak köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yeni Mahalle 741 sokakta kanal içindeki giderden havlama sesi duyan vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Uzun süre suda kaldığı belirtilen köpek, bitkin halde boynuna geçirilen kanca yardımıyla kanal içindeki giderden çıkartıldı. Uzun uğraşlar sonucu özgürlüğüne kavuşan sevimli hayvan, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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