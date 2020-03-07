Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu

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Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, köye inen kurdun saldırısı sonucu bir çiftçiye ait 5 koyun telef oldu.

Yatağan ilçesinin Şeref Mahallesi'nde oturan çiftçi İlhan Özler, sabah saatlerinde bahçesine gitti. Özler, bahçedeki 5 koyunun telef olduğunu gördü. Son günlerde kurt sesleri duyduklarını belirten Özler, koyunlarına kurdun saldırdığını söyledi. Koyunlarının ölümünden dolayı üzüntü yaşadığını belirten Özler, koyunlarını toprağa gömdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Burak Alper KUŞ

2020-03-07 16:50:16



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