Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı

Bu yıl 12.'si düzenlenen kış trofesinin 4.ayağının ilk günü elverişli hava sayesinde 2 yarış ile tamamlandı. yarışma 78 mart tarihlerinde Marmaris denizi açıklarında gerçekleşiyor.

İlk gün organizasyonunda planlanan iki yarışın ikisi de gerçekleştirildi. Yelkenciler IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 ve IRC4 kategorilerinde mücadele etti.Yarış Körfez içinde başladı, yine Marmaris körfezinde devam etti. Yelkencilerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada havanın güzel ve rüzgarın elverişli olması izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Rusya, Almanya, Hollanda bayraklı 34 yelkenli ile 300 yarışmacı katıldı. Yelkenciler yarışların ardından Marmaris'in güzelliklerini keşfedip keyifli zamanlar geçirdiler.

Toplamda 6 ayaktan oluşan trofenin 3.ayağında dereceye girenler, Mıyc klup bahçesinde düzenlenen törende kupalarını alıp başarılarını taçlandırdılar.

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