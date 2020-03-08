Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü deniz limanında, hastalıkların önceden tespit edilip müdahale ve önlem alınması için Ankara'dan talep edilen termal kameralar takıldı.

Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü deniz limanında, hastalıkların önceden tespit edilip müdahale ve önlem alınması için Ankara’dan talep edilen termal kameralar takıldı.
Termal kamera ile sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar monte edilerek hizmete başladı. Sağlık odası(karantina odası) kuruldu ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile donanım kullanması kararı alındı.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne “Yeni Korona virüsten nasıl korunabiliriz” pankartları birkaç farklı dilde görünür şekilde yerleştirildi.
Turizm sezonu henüz açılmadığı için şimdilik Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan feribotla gelen gemi yolcularına yapılan işlemde aralarında Türk, Gürcü, Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı, Yunanlı 96 yolcu ve mürettebat sağlık görevlilerinin başında bulunduğu termal kameralar önünden geçerek kontrolleri yapıldı.
Yolcular kameranın çalışmasından memnun ve tedirgin olmadıklarını aksine mutlu olduklarını belirttiler. Termal kamera sağlık görevlileri tarafından belirlenen derece vücut ateşine duyarlı olarak çalışıyor ve her gemi seferinde sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı
YEREL HABERLER MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı
Sayısal Loto’da büyük ikramiye Milas’a çıktı 6 bilen bir kişi 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu
YEREL HABERLER Sayısal Loto’da büyük ikramiye Milas’a çıktı 6 bilen ...
Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özsan: "Türkiye’nin donör hedefi 800 bin"
YEREL HABERLER Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özsan: ...
Muğla'da 7 şiddetinden büyük deprem beklenmiyor
YEREL HABERLER Muğla'da 7 şiddetinden büyük deprem beklenmiyor
Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu
Prof. Dr. Naci Görür: "Muğla'nın deprem konusundaki avantajı az katlı binalar"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Naci Görür: "Muğla'nın deprem konusundaki ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Sığınmacılar gitti, eşyaları kaldı
YEREL HABERLER Sığınmacılar gitti, eşyaları kaldı
Ula’da ev yangını
YEREL HABERLER Ula’da ev yangını
Datça MAG/AME’den okullarda afet bilinci eğitimi
YEREL HABERLER Datça MAG/AME’den okullarda afet bilinci eğitimi
Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Marmaris’te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Zeytinyağı tadım eğitimleri devam ediyor
Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği ...
Muğla Büyükşehir, Kadın Muhtarların Kadınlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir, Kadın Muhtarların Kadınlar Gününü ...
(Görüntülü) Okulda deprem tatbikatı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Okulda deprem tatbikatı
Başkan Akkaya’dan kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan kadınlara karanfil
Kayaköy ve Gemiler koyları daha hassas korunacak
YEREL HABERLER Kayaköy ve Gemiler koyları daha hassas korunacak
Okulda deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Okulda deprem tatbikatı
Başkan Oktay: “Emeğin öznesi kadınlardır”
YEREL HABERLER Başkan Oktay: “Emeğin öznesi kadınlardır”
‘Yüzleşme’ Menteşeli kadınlar ile buluştu Yönetmenliğini Nejla Demirci’nin yaptığı ve çağımızın en yaygın hastalıklarından biri meme kanserini konu alan ‘Yüzleşme’ belgesel film gösterimi, Menteşe’de izleyiciyle buluştu.
YEREL HABERLER ‘Yüzleşme’ Menteşeli kadınlar ile ...
(Görüntülü) Dev gemi balık çiftliğine çarptı: 2 milyon balık denize kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dev gemi balık çiftliğine çarptı: 2 ...
Başkan Gürün’den Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den Kadınlar Günü mesajı
Muğla 2019’da 43 bin göç aldı
YEREL HABERLER Muğla 2019’da 43 bin göç aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X