8 Mart’ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla’nın menteşe ilçesinde Hayalhane 2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları pazarda kadın satıcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve ev temizliği yaptı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

8 Mart’ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla’nın menteşe ilçesinde Hayalhane 2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları pazarda kadın satıcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve ev temizliği yaptı.

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında farklı bir kutlama etkinliği düzenleyen Hayalhane2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları halk pazarında kadın pazarcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve yaşlı kadınların evlerinde temizlik yaptı.

8 Mart’ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Muğla’nın menteşe ilçesinde Hayalhane 2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları pazarda kadın satıcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve ev temizliği yaptı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarında farklı bir kutlama etkinliği düzenleyen Hayalhane2 tiyatro grubunun erkek oyuncuları halk pazarında kadın pazarcılara yardım etti, pazar çantası taşıdı ve yaşlı kadınların evlerinde temizlik yaptı.
Çoğunluğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi olan tiyatro grubunun öğrencilerinin Muğla'da bugüne kadar kadınlar ile ilgili birçok etkinliği sahneleyen, kadına şiddeti tiyatro etkinlikleri ile anlatmaya çalışan grup, farklı bir kutlama ortaya koymak amacıyla Menteşe Akyol halk pazarında etkinlik düzenledi. Halk pazarında pazarcılık yapan kadın satıcılara satışlarda yardımcı olan erkek oyuncular, satışların artmasına katkı sağladı.
Pazarda alışveriş yapan özellikle yaşlı kadınların Pazar çantalarını da evlerine kadar taşıyan tiyatro grubunun erkek oyuncuları yaşlı kadınların evlerinde de temizlik çalışması yaptı. Yaşlı kadınların Pazar masraflarını gören oyuncular, elma portakal soydu, odaların halılarını süpürge ile temizledi.
Hayalhane2 tiyatro grubunun sanat yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu Mehmet Topbaş, bugüne kadar sahneye koydukları oyunlarda kadına yönelik şiddeti dile sahnelediklerini söyledi.
Halk pazarındaki kadın pazarcılar, “Ben Kadınlar gününün bir güne sığdırılmasından her zaman rahatsız olmuşumdu. Biz kadınlar devrim gibiyiz. Kadınlar olmayınca hiç bir şey olmaz. Bugün benim için sürpriz oldu. Koca adamın yapamadığını iki genç yapıyor. Gençlerimize okullarında ve geleceklerinde büyük başarılar bekliyorum. Kendilerine teşekkür ederim” dediler.
Hayalhane2 Tiyatro grubunun sanat yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu olan Mehmet Topbaş, “Bugüne kadar kadınlar ile ilgili birçok proje ürettik Hayalhane2 tiyatro grubu olarak. Daha önce üretmiş olduğumuz projelerde kadına şiddeti dur demek amacıyla kadınların çektiği acıları anlattık. Birçoğunda da insanları duygulandırmak ve ağlatmak zorunda kaldı. Ama ilk defa bu defa 8 Mart’a yakışır bir şekilde kadınlarımızın yüzünü güldürmek istedik. Bu sefer ağlatmadık bu sefer güldürdük. Akyol pazarına geldik. Burada satış yapan teyzelerimiz ile beraber satış yaptık, Pazar çantasını taşıyan teyzelerimizin çantalarını taşıdık. Bunun yanında özellikle yaşlı kadınlarımızın evlerinde temizlik yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Muğlaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Muğlaspor maçında şeref tribünü 'Topuklu Efelerin'
YEREL HABERLER Muğlaspor maçında şeref tribünü 'Topuklu Efelerin'
Muğlaspor - Nevşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLI)
YEREL HABERLER Muğlaspor - Nevşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLI)
(Görüntülü) Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş ...
(Görüntülü)Datçalı kadınlar günlerini kutladı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Datçalı kadınlar günlerini kutladı
Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı
YEREL HABERLER Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı
Datçalı kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
YEREL HABERLER Datçalı kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
Düğerek’te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği Menteşe’nin Düğerek Mahalle muhtarı Mehmet Ortayol, 8 Mart Kadınlar Gününde Mahallesindeki yaşlı kadınların tamamını bir araya toplayarak hem günlerini kutladı, hem de yemek verdi.
YEREL HABERLER Düğerek’te 8 Mart Kadınlar günü etkinliği Menteşe’nin ...
(Görüntülü) Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal ...
Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı
YEREL HABERLER Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'na termal kamera takıldı
Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak
YEREL HABERLER Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ...
Milas'ta Kadınlar Günü'nde kahvaltı etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Milas'ta Kadınlar Günü'nde kahvaltı etkinliği ...
(Görüntülü) Dekan Ateş Denize kaçan 2 milyon balığın ekolojik dengeye zarar vermesi söz konusu değil
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dekan Ateş Denize kaçan 2 milyon balığın ...
(Görüntülü) Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayalinin peşinden giderek çok istediği ...
Prof. Dr. Ateş: Denize kaçan 2 milyon balık ekolojik dengeye zarar vermez
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ateş: Denize kaçan 2 milyon balık ekolojik ...
Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını açtı
YEREL HABERLER Hayalinin peşinden giderek çok istediği dükkanını ...
Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı
YEREL HABERLER Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera ...
MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı
YEREL HABERLER MIYC 12. Kış Trofesinde 4. ayak mücadelesi başladı
Sayısal Loto’da büyük ikramiye Milas’a çıktı 6 bilen bir kişi 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu
YEREL HABERLER Sayısal Loto’da büyük ikramiye Milas’a çıktı 6 bilen ...
Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özsan: "Türkiye’nin donör hedefi 800 bin"
YEREL HABERLER Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özsan: ...
Muğla'da 7 şiddetinden büyük deprem beklenmiyor
YEREL HABERLER Muğla'da 7 şiddetinden büyük deprem beklenmiyor
Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kurt saldırısında 5 koyun telef oldu
Prof. Dr. Naci Görür: "Muğla'nın deprem konusundaki avantajı az katlı binalar"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Naci Görür: "Muğla'nın deprem konusundaki ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X