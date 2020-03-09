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Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

İHA

Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına alan Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek EşitliğiCEMR protokolüne imza attı. Bodrum Belediyesi, Türkiye'de bu anlaşmaya imza veren 27'inci belediye oldu. Protokolü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkanvekili Tamer Mandalinci imzaladı.

Bodrum, CEMR Anlaşmasını imzalayan 27. belediye oldu

Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadınların sosyal ve siyasal yaşamdaki yerini güvence altına alan Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek EşitliğiCEMR protokolüne imza attı. Bodrum Belediyesi, Türkiye’de bu anlaşmaya imza veren 27’inci belediye oldu. Protokolü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına Başkanvekili Tamer Mandalinci imzaladı.
Bodrum Belediye A.Ş. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Trafo Kafe’de gerçekleşen “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği” imza törenine, Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Datça, Marmaris ve Fethiye’den gelen kadın meclislerinin sözcüleri ile CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ile çok sayıda kadın katıldı.
Tören, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin basın açıklaması ile başladı. Açıklamada, Muğla ilinin her ilçesinde kent konseyi kadın meclislerinin ve sığınma evlerinin kurulması talepleri dile getirilerek yerel yönetimlere eşitlik birimi ve kadın dayanışma merkezleri ile Alo Şiddet Hattı’nı oluşturmaları çağrısında bulunuldu.
Protokol öncesinde Belediye Başkanvekili Tamer Mandalinci, Başkan Ahmet Aras’ın konu ile ilgili açıklamasını paylaştı. İmzalanan sözleşme ile Bodrum Belediyesi’nin kadınerkek eşitliği ilkesini yaşamın her alanında hayata geçirmeyi KAMUSAL bir görev olarak kabul ettiğini kaydeden Mandalinci sözlerini şöyle sürdürdü:
“CEMR sözleşmesine imza atarak, şu şartlara uymayı taahhüt ediyoruz: Eşitlik Eylem Planı geliştireceğiz ve iki yıl içinde uygulamaya koyacağız, gerçek eşitliği hayata geçirmek için kurum ve kuruluşlarla koordine içinde olacağız, kadınları, kentimizle ilgili karar alma süreçlerine eşit bir şekilde dahil edeceğiz. Eşitlikçi bir toplumun inşasında en büyük görev biz yerel yönetimlere düşüyor. Örgüt yapılarımızda, politikalarımızda, faaliyetlerimizde cinsiyet eşitliğini temel almamız şart. Bu, toplumsal barışın temel gereksinimidir. Bizler, Bodrum’un kadınların özgürce ve güvenle yaşadığı bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız. Bodrum’daki kadınların özgürlük ve umudunun, tüm ülkemize dalga dalga yayılmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.”
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu da konuşmasında “Bodrum Belediyesi olarak toplumsal eşitlik birimimizi kurduk. Çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Benim de böyle bir günden dileğim, kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın son bulmasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda hayata geçtiği, yaşanabilir bir Türkiye için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi buradan beyan ederim. Bu konuda hepinizin bize destek vereceği konusunda inancım sonsuz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Daha sonra CEMR anlaşmasının imzalanmasına geçildi. Başkan vekili olarak Meclis üyesi Tamer Mandalinci CEMR Anlaşmasına imza attı. İmzanın ardından törene katılan kadınlar anlaşmayı alkışlar ve tezahüratlarla kutladı.

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