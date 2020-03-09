Krizsavar Muğlaspor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

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MUĞLA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotları yapıp 2 hafta önce Osmaniyespor maçında santradan sonra 1 dakika hareketsiz durarak protesto gerçekleştirdiği, henüz geçen hafta yönetimden 3 ismin istifa ettiği Muğlaspor, tüm sıkıntılara rağmen adını Play-Off'a yazdırdı. Ligde en yakın rakiplerinden Nevşehir Belediyespor'u da evinde 2-0 yenen yeşil-beyazlı ekip, 41 puanla Play-Off hattını yakaladı. Muğlaspor, sezonun ikinci yarısında çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alıp yalnız 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-03-09 13:06:09



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