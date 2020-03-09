Günay, Milas’ın gururu oldu

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 4 8 Mart tarihleri arasında İstanbul Pendik’te Regleman Otel’de düzenlenen Özer Baysaling Şampiyonası’nda Milas’ı temsil eden Sercan Günay, 171 Klasik Vücut Geliştirme Büyük Erkekler Sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Daha önce katıldığı 2018 2019 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Milas’ı başarıyla temsil ederek Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Sercan Günay, bir başarıya daha imza attı.

4 8 Mart tarihleri arasında İstanbul Pendik’te Regleman Otel’de Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Özer Baysaling Şampiyonası’na katılan Günay, 171 Klasik Vücut Geliştirme Büyük Erkekler Sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Uzun yıllardan beri vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve Milas’ta spor salonu ile hizmet veren Güna, hedefinin milli takım forması giymek olduğunu belirterek, “Bu zorlu maraton da yanımda olan başta eşime ve aileme bütün Dostlarıma, maddi manevi destek olan tüm sponsorlarıma hazırlık sürecinde çok yakından destek ve taktik konusunda yardımcı olan sevgili Hasan Özsoy hocama tüm dualarını eksik etmeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Yolumuz uzun Mayıs ayında milli takım ile İspanya'daki Avrupa şampiyonasına hazırlığımız devam edecek” dedi.

Günay, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ile IFBB organizasyonunda 3 6 Nisan tarihlerinde Antalya Asteria Kremlin Palace Otelde düzenlenecek Rafael Santonja Cup Şampiyonasında da yarışacak.

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