Kanalizasyon hatları temizleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesi turizm merkezlerinde ki kanalizasyon hatlarını temizliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm sezonu öncesi kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması başlattı. Ekipler Ortaca’da 20 bin, Dalaman’da 12 bin, Dalyan’da 4 bin metre temizlik yaptı. MUSKİ ekipleri Göcek’de 5 bin metre kanalizasyon temizleme çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, turizm sezonu öncesi ilçelerde yağmur suyu kanalları, rögarlar ve kanalizasyon hatlarının temizlik çalışmalarına başladı. MUSKİ Ekipleri Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 bin, Dalyan Mahallesinde 4 bin, Dalaman ilçesinde 12 bin metre kanalizasyon hat temizliği gerçekleştirdi. MUSKİ ekipleri yat turizminin Muğla’da ki merkezi olan Göcek’te ise 5 bin metre yağmur suyu kanalları, rögarlar ve kanalizasyon hatlarının temizliğine başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Turizm sezonun yaklaşmasıyla vatandaşlarımızın ve ilçelerimize gelen turistlerin koku ve böceklenme olayından sıkıntı yaşamaması için gerekli temizlik çalışmalarımızı başlattık. Kanal temizleme aracı ile ekiplerimiz cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon kanallarının ızgaralarını kaldırıp içlerinde biriken kum, kağıt, sigara izmaritleri ve benzeri birikintiler kalın hortumu olan vakumlama sistemi ile çekerek temizliyoruz” denildi.

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