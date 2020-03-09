Marmaris Devlet Hastanesinde koronavirüse karşı dezenfek ediliyor

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Marmaris Devlet Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid19) kaynaklı viral enfeksiyon ve salgınlara karşı ortak kullanım alanlarını özel mikrop kırıcı maddeler ile dezenfekte ediliyor.

Polikliniklerde tıbbi sekreter masalarına, personelin ve hastaların ulaşabileceği şekilde el dezenfektanları yerleştirildi. Hastanedeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Bütün kapı kolları ve hastaların temas edebileceği tutacaklar tedbir amaçlı düzenli olarak temizleniyor. Gelen vatandaşlar da bu dezenfektanlardan kullanabiliyor.

Dünya da birçok yerinde yayılmaya devam eden ve virüs tehdidine karşı önlem amaçlı temizlik dezenfeksiyon çalışması Marmaris Devlet Hastanesinde her gün rutin olarak 2 saatte bir görevli personeller tarafından yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.