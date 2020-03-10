Milas'ta evsel atıl ücreti 15 TL oldu

Milas Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında Evsel Katı Atık Ücretleri yeniden ele alındı. Milas Belediyesi sorumluluk alanında yer alan konutlar için daha önce belirlenen 12 TL’lik evsel katı atık bedeli 15 TL’ye çıkarılırken, işletmelerde fiyat indirimine gidildi.

Milas Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Milas Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından takip edilen, belediyenin sosyal medya hesabından ise canlı yayınlanan toplantının açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Az ama önemli gündem maddelerimiz var. Gündeme geçmeden önce, İdlib’deki şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ailelerine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Biran önce yapılması gerekilen, atılması gerekilen adımların atılarak tüm bu yaşanılanlara son verilmesini istiyoruz. Pazar günü 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü etkinliği kapsamında Fatih Portakal’ı misafir edeceğiz. Saat 14’deki etkinliğe tüm halkımızı davete diyoruz” dedi.



Tokat’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından toplantının ilk gündem maddesi Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen mecliste alınan Evsel Katı Atık Ücret Tarifelerinin yeniden belirlenmesi oldu.

Plan Bütçe Komisyon Başkanı Murat Yazar’ın konuyla ilgili hazırlanan raporu okumasının ardından söz alan Ak Parti Milas Belediye Meclis Üyesi Hürol Önder, “Şu haliyle bile Muğla’nın en yüksek bedelini ödüyoruz. En yüksek tarife bizde. Daha da aşağıya çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı yönetmelik Muğla’nın tüm ilçeleri için geçerli” dedi. Önder, Seydikemer’in yaptığı çalışma ve oluşturduğu bütçeden örnek vererek arada çok büyük farklar olduğunu ifade etti. Gelir ve giderleri karşılaştıran Önder, “burada ya bir israf var. Ya da bir hesap hatası var. Onun için biz bu haliyle katı atık için red oyu veriyoruz” dedi.



İYİ Parti Milas Belediye Meclisi Üyesi Gürsel İnce ise, “özellikle işyerlerinden konuyla ilgili bizlere birçok serzeniş geliyordu. Maliyetlerin düşürülmesi için yapılan çalışmalar önemli ama yeterli ve hakkaniyetli değil. Şahsi olarak ben de çekimser oy kullanıyorum” dedi.





Konuyla ilgili söz alan ve açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise şunları dile getirdi:

“Herkesin görüşüne saygımız var. Baştan beri belirtiyoruz, burada bir yasal düzenleme var. Kanunla ön görülmüş bir verginin tahsilatı ve paylaştırılmasını ele alıyoruz. Biz belediye olarak bunun sadece tarifelerini belirlemekle yükümlüyüz.

Uygulama belediyeler üzerinden yıpratılma olarak kullanılmaya çalışılıyor. Katı atık vergisi belediyeler tarafından ortaya atılan bir çalışma değil. Hükümetimiz tarafından bu vergi konuldu. Ancak bu vergi ile ilgili gerekli yönetmelik 2010 yılında çıkarıldı. 2011 yılında ise tarifeler için kılavuz yayınlandı. Herkes kılavuza göre hareket etmek zorunda. Sınıflandırma ve oranlama yapılmış. Bu yasayı bu vergiyi koyanlar demişler ki kesinleşmiş bütçe ve giderler esaslara uyularak paylaşılır. Temel ilke de kirleten öder. Belediyelerin bu vergiyi tahsil etmiyorum deme şansı yok. Biz şimdiye kadar bu verginin tahsilini yapmadık. Her yıl uyum süreci yapıldı ve bizde tahsilat yapmadık. Bu vergi su faturalarıyla tahsil edilir deniliyor kanunla. Bu şu demektir, su kanalizasyon idareleri su faturalarıyla birlikte bunu tahsil edecek. Etmiyorum diyemezsiniz. Ödenmiş çevre temizlik vergilerini çıkardığımızda bizim belirlenen bütçemiz 19 milyon civarında. 19 milyon lirayı 83 bin aboneye paylaştırıyoruz. Bu paylaşımı da kılavuza göre yapıyoruz. Kanun kesinleşmiş bütçeyi esas alacaksın diyor. Bizde öyle yapıyoruz.

İlçelerin özel koşulları da var. Her ilçenin abone sayısı, temizlik giderleri, şartları aynı değil. Bu anlamda parasal değerlerle kıyaslama yapmak doğru değil. Bugün Seydikemer ile Milas’ın şartları arasında farklar var. Bugün Menteşe Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Söke Belediyesi ile Milas Belediyesi arasında farklar var. Ama temel prensip belirlenen bütçenin abone sayısına bölünmesi.

Katı atık vergisinin su faturalarıyla tahsili doğru bir karar değil. Çünkü biri sıvı, biri katı. Vatandaşın kafası karışıyor. Su tüketimi olmasa dahi bu para toplanacak. Herkes MUSKİ’yi eleştiriyor. Benim adıma onlar tahsil ediyor. Bu da doğru değil. Hem para ilçeye geliyor, hem de suyla alakası yok. Kanunu çıkaran başkası eleştirilen biziz. Ben bu kanuna iradeye hayır diye bilir miyim. Ancak şuanda hazırlanan bir kanun değişikliğinde katı atık vergisinin adı değişiyor. Çevre vergisi oranları değişiyor.

Biz şimdiye kadar tarifelerimizi belirliyorduk, ama uyum süreci başlamadığı için erteliyorduk. Ama bu yıl belediyeler mecburen kanunu uyguladılar.

İlk defa böyle bir vergi uygulanıyor. Arkadaşlarımız ilk defa tarife belirliyorlar. Hatalar olmuş olabilir. Ama biz yine toplanır yine karar alırız dedik. Gelen itirazlar, şikayetler, açılan davalara baktığımızda şunu gördük. Evet abonelere gideri paylaştırmışız ama sanki ticaret hanelerin yükü biraz ağır olmuş gibi. Onun için yeniden çalışma yapıldı.

Komisyon toplantılarına bende birkaç kez katıldım. İttifakla, komisyon bir karar aldı. Komisyonun yaptığı çalışmalar neticesinde yapılabilecek çalışmanın yapıldığını gördük. Merkez ve beldelerdeki konutlarda artış oldu. Şimdi bu rapor üzerinde değerlendirme yapacağız. Ben komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum.

Oda başkanlarımızın ifadelerine de değinmek istiyorum. İşgaliyelerle ilgili düzenleme yapılması lazım. Ama bunlarla ilgili belediyenin bir yetkisi yok. Yasal değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Yapıldıktan sonra o düzenlemeler biran önce yapılacak. Kaldırım işgaliyeleriyle ilgili şuanda ilçemizde özellikle merkezimizde ciddi bir iyileşme var. Komisyon üyelerimiz bugün oy birliğiyle bir çalışma getirdiler.”





Başkan Tokat’ın yaptığı açıklamanın ardından kısa bir konuşma yapan Ak Parti Milas Belediye Meclis Üyesi Uğur Bıçakçı’nın ifadeleri dikkat çekti. Bıçakçı, “Davul kanun koyucularda ama tokmak bizde. Bu tokmağı vatandaşın kafasına vurmayalım. Üreticinin ve köylünün gelirine göre de pozitif ayrımcılık yapılabilir” dedi.



Evsel Katı Atık Ücret tarifelerinin yeniden görüşülmesi maddesi üzerinde yapılan konuşmaların ardından yeni belirlenen ücret tarifeleri oylamaya sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu tarafından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda daha önce 12 TL olan konutlardaki evsel katı atık ücreti 15 TL’ye çıkarılırken, oteller, konaklama tesisleri, depolar, lojistik istasyonlar, kargo dağıtım yerleri, imalathaneler, büfe, market, toptan ve perakende satıcılar, ofisler, bürolar, dernekler, lokaller, STK’lar, servis satış büroları, teşhir ofisleri, manav, terzi, kasap, butik, bankalar, benzin istasyonları, AVM, süper marketler, tekne ve yat gibi deniz araçlarının park, dinlenme gibi alanları, geçici teşhir tanıtımı, fuar, pazaryeri, sergi, lunapark, pazaryeri içerisinde belli süreli satış yerleri, belirli süreli balıkçı pazarı, incik boncuk stantları gibi alanlarda indirim yapıldı.

Komisyonun bu çalışması meclisin oylamasına sunuldu. Ak Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oluşturduğu cumhur ittifakı red oyu kullanırken, İYİ Partili Gürsel İnce çekimser oy kullandı. Yeni fiyat tarifesi CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda daha sonra diğer gündem maddeleri ve imar komisyon raporlarının okunarak görüşülmesiyle devam etti.

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