Milas'ta koronavirüsten korunma yöntemleri anlatıldı

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Muğla’nın Milas ilçesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen güvenli okul toplantısının bu seferki konuları koronairüs salgınından korunma yolları, deprem tatbikatı ve beslenme dostu kantin oldu.



Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen güvenli okul toplantısına Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, Okul Kurum Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Okul Aile Birliği Başkanları ve Kantin İşletmecileri katıldı.

Toplantıda Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Onur tarafından koronavirüs salgınından korunma yolları konusunda etkili el yıkama tekniklerini uygulamalı olarak gösterildi. Koronavirüstden korunma yollarını ve etkili el yıkama tekniklerinden bahsedilmesi sonrasında Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu deprem hareketi kapsamında tüm okullarda yapılan deprem tatbikatından oluşan video gösterimi katılımcılara sunuldu.

Kantinlerde satılması ve satılmaması gereken ürünlerin üzerinde duran Uzman Hasan Onur son olarak Milas Kaymakamlığının hazırladığı Beslenme Dostu Kantin projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

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