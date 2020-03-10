Uçak; “Çözüm üreten, alternatif sunan bir sendikayız”

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak Milas’ta üye ziyaretleri gerçekleştirirken, sendika olarak çözüm üreten ve alternatif sunan bir sendika olduklarını açıkladı.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve yönetim kurulu üyeleri Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Okul ve kurum ziyaretleri kapsamında açıklamalarda bulunan Uçak, özgürlük talebi, hak mücadelesi, haklıyı güçlü kılma iradesi, kültürel yatırım yapma şuuru, çözüm üretme ve alternatif sunma açısından Türkiye’nin en büyük örgütlü yapısı olduklarını söyledi.



“Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyüktür”

28 yıllık hak ve özgürlük mücadelesinde, üyelerinin, eğitim çalışanlarının, hizmetlinin, şefin, memurun beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulması için alın ve akıl teri döktüklerini kaydeden Uçak, “Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyüktür. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak, dün olduğu gibi bugün de, yarın da çözümleri önerme, talepleri dillendirme, kazanımları artırma, sorunları azaltma mücadelemiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Sendika olarak 28 yılı geride bıraktıklarını kaydeden Uçak, “Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımızda şükretmemiz gereken günleri yaşıyoruz. Dün memurdan sendikacı mı olur denilen yerden 1 milyonu aşan kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olunan noktaya ulaşmış durumdayız. Bunun altında kadın üyelerimizin emeği, alın teri ve adanmışlığı var bu nedenle kadınlarımızın sendikalı olması kadar sendikacı olmasını da önemsiyoruz” dedi.

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