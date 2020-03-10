Marmaris’in Söğüt Mahallesinde halk toplantısı yapıldı

Marmaris İlçesi Söğüt Mahallesinde, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında halk toplantısı gerçekleşti.

lçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2016 tarih ve 8154 sayılı Genelgesi ile başlatılan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla, 10.03.2020 Salı günü saat 10:30' da Söğüt Mahallesinde Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında "Halk Toplantısı" yapıldı.

Marmaris’in 65 kilometre kırsalında bulunan turistik Söğüt Mahallesi’nde ilçe protokolü mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Marmaris Kaymakamı Aksoy, Söğüt Mahallesi Muhtarı İdris Keskin ve vatandaşların önerileri ile sorunlarını dinledi.

Yerleşik 1631 nüfusa sahip Söğüt Mahallesi, Mayıs ile Ekim tarihleri arasında Yatçılar, kampçılar ve turistlerle birlikte 16 bin nüfusa ulaşıyor.

Marmaris Kaymakamı Aksoy, sorun ve çözüm önerilerini notlarına ekleyerek bilgilendirmede bulundu. Mahalle Muhtarı Keskin, “ Yazın nüfusumuz daha çok artıyor ve ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz, mahallemizde fosseptik ve su sorunu mevcut. Turizm sezonu açılmadan bu sorunları çözebilirsek bu yaz daha verimli hizmet etmiş olacağız ‘’ dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, “Kırsal mahallelerde hayvancılık ve tarım yoğun. Ayrıca deniz gören kırsal mahallerde turizm de var. Not aldığımız sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Bu göreve hizmet için geldik, halkın görüş ve önerileri bizler için çok önemlidir” dedi. Toplantıya katılan ilçe protokolü kendilerini ilgilendiren konularda not aldı.

Toplantıya; Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, Marmaris İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nedai Atakan , Marmaris İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Karaaslan , Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Töreyenler katıldı.

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