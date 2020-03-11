Bodrum'daki 'Akdeniz Gölü' yok olmaya başladı



Tuba AYHAN/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin tek sulak alanı olan, 80'e yakın kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Gölköy Kovalık Sulak Alanı, büyük ölçüde kurumaya başladı. Çevresinde 500 yıllık hurma ağaçlarının yer aldığı 'Akdeniz Gölü' olarak bilinen bölge, azmak ve derelere atılan çöp ile moloz atıkları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bodrum'un tek sulak alanı olan, 'Akdeniz Gölü' olarak bilinen 400 dönümlük Gölköy Kovalık Sulak Alanı, büyük ölçüde kurudu. 80 kuş türüne ev sahipliği yapan, 1'inci derece doğal SİT alanı olan gölün hem ortasından, hem de kıyısından 2 dere geçiyor. Derelere rağmen kuruyan gölden geriye, küçük su birikintileri kaldı. Bunun nedeni olarak ise atıklar gösterildi. Gölün çevresinde bulunan derelere inşaat sezonunda moloz yığınlarının atıldığı, derelerin tıkanması nedeniyle sulak alanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

'GÖL ÖLMEYE BAŞLADI'

Konuya ilişkin konuşan Arkeolog Sezgin Ökgüç, gölün çevresinin ölmeye başladığını belirterek, "Bodrum Yarımadası'nda böyle bir yer yok. Kendine özgü florası ile yüzyıllarca, hatta bin yıllarca yaşamış, oluşmuş müstesna bir yer. Fakat zaman içinde hem insan müdahalesi yüzünden hem iklimin değişmesiyle zamanla hayattan elini ayağını çekti. Yer yer tohumları sağa sola saçılsa da artık böyle bir sistemi, bir hurma olayını göremiyoruz. Maalesef şu anda zaten gördüğümüz şekilde ölüyor doğa. Ölü bir doğanın üstündeyiz, düşünebiliyor musunuz? Bu kadar zengin bir floranın çevresinde tatlı su kaplumbağaları vardı, burada çeşitli balıklar yaşardı. Bunların hepsi ölüyor. Oksijen yok artık şu anda burada. Rüzgar olduğu için kokuyu duymuyorsunuz. Gittikçe bu yoğunlaşacak ve de hastalık saçacak. Dağlardan gelen suyu kesemezsiniz bu su gelecek ve denize ulaşıp temizlenemediği için bakteriler üreyecek ve sıtma salgınları olacak. Şu anda bu coğrafyanın eski hale getirilmesi için sonradan eklenen bu molozların kaldırılması gerekiyor. Yani bu pisliğin artık buradan temizlenmesi gerekiyor" dedi.

HURMA ORMANININ HALİ İÇLER ACISI

Gölköy Muhtarı Ahmet Barut ise gölün giderek kuruduğunu ve küçülmeye başladığını belirterek, "Bu göl, Gölköy mahallemizin de adını aldığı Akdeniz Gölü. Burada Türkiye'de nadir bulunan palmiye ağaçları var. Birincisi Datça'da, ikincisi Gölköy mahallemizde. Kanallar tıkalı olduğu için gölün denizle bağlantısı kopmuş durumda. Kanalların bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız çöp ve koku konusundan çok şikayetçi. Göçmen kuşlarda giderek azalıyor, gelmez oldu çoğu. Gölün denizle bağlantısı olmadığı için, gölümüz sürekli küçülüyor. Denizde bağlantısı olduğu zamanlarda gölde balık türleri de mevcuttu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçemizi sundum. Onlar da bana dönüş yaptı. Dilekçenizi 'Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Tabiat Varlıkları'na sunun' dediler. Bizde yetkililerden sonucu bekliyoruz. Bir an önce temizlik çalışması yapılmasını istiyoruz" dedi. Barut, Türkiye'de bulunan tek doğal hurma ormanının bu bölgede bulunduğunu, 500 yıllık ağaçların halinin içler acısı olduğunu da sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN

2020-03-11 08:23:43



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