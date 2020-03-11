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'Akdeniz Gölü' çölleşiyor Kuruyan göl havadan görüntülendi

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 'Akdeniz Gölü' çölleşmeye başladı. Her yıl göle gelen yaklaşık 80 farklı cinste kuş ise göle uğramaz oldu. Gölün havadan çekilen görüntüleri ise gölün giderek kurumaya başladığını gözler önüne serdi.

'Akdeniz Gölü' çölleşiyor Kuruyan göl havadan görüntülendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan 'Akdeniz Gölü' çölleşmeye başladı. Her yıl göle gelen yaklaşık 80 farklı cinste kuş ise göle uğramaz oldu. Gölün havadan çekilen görüntüleri ise gölün giderek kurumaya başladığını gözler önüne serdi.
Gölköy Kovalık Sulak Alanı olarak bilinen “Akdeniz Gölü” büyük oranda kurumaya başladı. Sulak alan içerisinde bulunan dünyanın tek doğal hurma ormanı ise çürümeye yüz tuttu. 500 yıllık ağaçların bulunduğu, birçok kuşun yaşadığı Akdeniz Gölü kuraklaşmaya başladı. 1’inci derece sit alanı olan sulak alandan geçen 2 dere yatağı inşaat molozlarıyla kapandığı için dereden akan sular göl ve denizle buluşamıyor. Yağmur sularının birikintileri ise çevreye kötü koku yayıyor. Gölün çevresinde bulunan dünyanın tek doğal hurma ormanının da çürümeye başladığı gözlendi.

Müdahale edilmezse yok olacak
45 yıldır o bölgede yaşayan Arkeolog Sezgin Ökgüç, "Sulak alan yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak, “Sulak alanda su var ama onu engellemeye çalışıyorlar. Molozları sulak alana dökünce denizle bağlantısı kesildi. Buradaki ekosistem ve çeşitliliği öldürüyorlar. Endemik bitkilerin, hayvanların olduğu bu bölge göçmen kuşların da uğrak noktası olan bir bölgeydi burası. Bu bölgedeki ördekler buradan türemiştir. Bu gölün eski coğrafyasına ulaştırılması gerekiyor. Buradaki molozların buradan alınması gerekiyor. Göl kendini yenileyemez hale geliyor. Biz burayı ölüme mahkum ettik. Şu anda bu göl komada tedavi yapılamazsa ölecek ve yok olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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