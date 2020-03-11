Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı



Tuba AYHAN / BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda F.S., N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K.' gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Tuba AYHAN

2020-03-11 17:58:33



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