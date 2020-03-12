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Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde bir araya gelen 25 kişilik doğa sever grup, ormanlık alanda 3 traktör atık topladı.

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir araya gelen 25 kişilik doğa sever grup, ormanlık alanda 3 traktör atık topladı.
Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK), Kirlilik Avcıları Plogging üyelerinden oluşan 25 kişilik doğasever ile Datça Belediyesi işbirliğinde eski çöplük olarak anılan ormanlık alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan temizlik çalışmasında 3 traktör çöp toplanarak çevre temizliğine dikkat çekildi.
Datçalı doğa severler yaptıkları açıklamada, “Doğayla haşır neşir olan bizler, bu çirkin tabloyla daha fazla karşı karşıya kalamazdık. Yaban hayatın ve ekosistemin bu kadar köşeye sıkıştığı bu dönemde sadece bizler değil, tüm Datça'da yaşayanların arka bahçesinden haberdar olması gerekliliğini de savunarak; Kirlilik Avcıları Plogging, Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü(DADADOSK) ve Datça Belediyesi ile bir araya gelerek, eskilerin hatalarını örtmek için bir hareket başlattık. Yerel yönetimi, Kent Konseyi ve Spor
Kulüpleri ile çok daha iyi yaşanılabilir bir çevre ve doğa dostu kent kurmak için kolları sıvadık. Gelin hep beraber olalım, daha da büyüyelim” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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