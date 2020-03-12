Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere ara verildi

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk Coronavirüs vakasını açıklamasının ardından Muğla Tazelenme Üniversitesi'nde derslere tedbir amaçlı iki hafta ara verildi. Ayrıca bu sürenin uzatabileceği belirtildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi içinde faaliyet gösteren 60 yaş üstü öğrencilerin öğrenim gördüğü ‘Muğla Tazelenme Üniversitesi’nde derslere iki hafta ara verildi. Muğla Tazelenme Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna öğrencilere gönderdiği mesajda, "Tazelenme Üniversitesi'nin tüm Muğla kampüslerine duyurulur. Corona Virüsü vakasından dolayı tedbir amaçlı olarak derslere 2 hafta süre ile ara verilmiştir. Gerekirse süre uzatılabilir. Ders yapılmayan süre ders yılı sonunda telafi edilecektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

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