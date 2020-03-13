Başhekim Arıcı öğrencilere koronavirüsü anlattı

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, öğrencilere koronavirüsü anlattı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir okulda düzenlenen seminerde öğrencilere, koronavirüs konusunda bilgiler verdi. Okulun toplantı salonunda düzenlenen programda slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştiren Dr. Arıcı, dünya üzerinde ilk kez görülen virüsün "Covid19" adıyla bilindiğini belirtti.

Önce ortaöğretim öğrencilerine daha sonra da lise öğrencilerine verilen seminerde Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, virüsün yapısını, zararlarını, nasıl bulaşabileceğini ve korunma yollarını anlattı. Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının ve kişisel temizliğin önemini özellikle vurguladı. Okulun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yüksek katılımı ile gerçekleştirilen seminerde öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Uzman Dr. Arıcı yaklaşık 45 dakika süren 2 seminerde gerekli bilgileri aktardı.

Sunumun sonunda okul yönetimi Dr. Arıcı’ya teşekkür belgesi ve çiçek verdi

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