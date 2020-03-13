Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

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Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek için etkinlik yaptı.

İlkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla atık malzemeler kullanarak Türk Askeri figürü yaptılar.

Öğrencilerin, öğrenci velisi Filiz Karadoğan ile birlikte atık malzemelerden yaptığı "Selam Duran Türk Askeri" temalı çalışmalar büyük beğeni kazandı.

Sınıf öğretmeni Emel Elmacı, amaçlarının Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve şehitlere dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Sıfır Atık projesiyle adından söz ettiren Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin askerlere verdiği anlamlı destek vatandaşlarca olumlu karşılandı.

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