Ortaca'da zabıtadan gıda denetimi

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ortaca Belediyesi Zabıta ekiplerince, gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri sağlanırken, imalathanelerin hijyen durumu denetlendi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Akçakaya , "Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için rutin çalışmalarını sürdüren zabıta personelimiz, gıda ürünü olan işletmelere giderek denetimlerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.