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Denizlispor başkanı ve çocuklarının darbedildiği davanın ilk duruşması görüldü

DHA

Denizlispor başkanı ve çocuklarının darbedildiği davanın ilk duruşması görüldü


Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in polis ekiplerince darbedildiğini öne sürdüğü olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Savunmasında, kendini ve oğullarını darbeden polislere, "Galatasaray ile maçımız var, vurmayın" dediğini anlatan Çetin, önce çocuklarının ardından kendisinin uzun süre dövüldüğünü ileri sürdü. Polis memuru Vedat İ. ise savunmasında, Başkan Çetin'in ölmüş annesine defalarca küfrettiğini belirterek, sinirlenerek Çetin'e vurduğunu söyledi.
Olay, geçen 14 Ağustos'ta, Fethiye Balık Hali'nde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için eşi Sevil, oğulları Nuri ve Evrim Çetin ile birlikte Fethiye'ye gelen Denizlispor Başkanı Ali Çetin, balık restoranında akşam yemeği yemek istedi. İddiaya göre, Çetin ile restoran yöneticileri arasında, masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve ailesi, restorandan ayrılırken, tartışma sonrasında caddede devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çetin ve 2 oğlu, gözaltına alındı. Bu sırada Çetin ve oğulları ile polisler arasında arbede yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çetin ve oğulları, daha sonra serbest bırakıldı. Emniyet müdürlüğünde darbedildiklerini öne süren Çetin ve oğulları, polislerden; polisler de Çetin ve oğullarından şikayetçi oldu.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emniyet Müdürlüğü'ndeki kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından Çetin ve oğulları hakkında 'Kamu malına zarar verme', 'Kamu görevlisine hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme', polis memurları Vedat İ., Mehmet K. ve Özer Y. hakkında ise 'Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçlarından Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve oğulları, polis memurları ve tarafların avukatları katıldı.
'GALATASARAY İLE MAÇIMIZ VAR, VURMAYIN' DEDİM'
Duruşmada üstüne atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek savunmasına başlayan Ali Çetin, Fethiye'de Balık Hali'ndeki restorana 8 kişi geldiklerini, oturdukları masadan kaldırılmak istenince, restoran işletmecileriyle başlayan gerginliğin büyüdüğünü söyledi. Tartışmaya daha sonra olay yerine gelen polislerinde dahil olduğunu anlatan Çetin, "Doğrudan bize müdahale etmeye başladılar. Bir polis benim kolumu tuttu. Diğeri yüzüme biber gazı sıktı. Yanımdaki oğluma da müdahale edildi. Bunu görünce, annesi ve ben onu kurtarmaya çalıştık. Bu sırada polis sayısı arttı ve beni dövmeye başladılar. Bunun üzerine kulüp başkanı olduğumu söyledim. 'Galatasaray ile maçımız var, vurmayın' dedim. Bizi emniyete götürdüler. Emniyette önce çocuklarımı ardından beni dövdüler" dedi.
'10-15 DAKİKA GÜZELCE DÖVDÜLER'
Başkan Çetin'in oğlu Nuri Çetin ise "Balık hali önünde beni ve ailemi darbettiler. Emniyete götürüldük. Burada da 10-15 dakika boyunca beni güzelce dövdüler. Daha sonra hastane işlemlerinin ardından serbest bırakıldık. Kimseye hakaret etmedim. Üstüme atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Polislerden şikayetçiyim" diye konuştu.
Balık halindeki arbede sırasında polis sayısının giderek arttığını anlatan Ali Çetin'in diğer oğlu Evrim Çetin, "Balık halindeki arbedede avukat olduğumu söyledim. Çok sert müdahalede bulundular. Böyle müdahale etmemeleri gerektiğini defalarca söyledim. Müdahale sırasında polis sayısı arttı. Emniyete götürüldük. Burada işkenceye maruz kaldık. Polislerden 'İşkence, suçu ve suçluyu bildirmeme, hürriyetten yoksun kılma, tehdit ve hakaret' suçlarından şikayetçiyim" dedi.
'ÖLMÜŞ ANNEME KÜFREDİLİNCE SİNİRLENİP VURDUM'
Duruşma, balık halindeki kavgaya müdahale edip, daha sonra Başkan Çetin'i emniyet binasına götüren polis memuru Vedat İ.'nin savunmasıyla devam etti. Çetin ve oğullarından şikayetçi olduğunu belirten Vedat İ., ölen annesine küfredildiği için çok sinirlendiğini söyledi. Alkolün etkisindeki Çetin'in kendine dakikalarca ağza alınmayacak küfürler ettiğini belirten Vedat İ., savunmasında şunları söyledi: 
"Balık haline kavga nedeniyle takviye kuvvet istenmesi üzerine gittim. Olay yerine gittiğimde, polis arkadaşların şahısları kontrol altına almaya çalıştığını gördüm. Ali Çetin'i olay yerinden çıkarıp, polis aracına bindirdik. Olay yerinde 100 kişinin üzerinde insan toplanmıştı. Şahısları kalabalıktan uzaklaştırmak gerekiyordu. Ali Çetin 'Hepinizi süründüreceğim. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz' gibi söylemlerde bulunuyor, bize küfür ve hakaretler ediyordu. Emniyetin arka kapısından girdik. Bu sırada Ali Çetin anneme küfrediyordu. Annemin vefat ettiğini belirtip, anneme küfretmemesini söyledim. Küfre devam edince sinirlenerek vurdum. Bu sırada konuşmamızı duyan oğlu Nuri Çetin de 'Senin ölmüş annenin mezarını...' şeklinde küfretti. Sinirlenerek ona da vurdum. Tekme atmaya çalıştı, tükürdü. Ali Çetin ise küfretmeye devam etti. Sinirlenerek vurduğum için pişmanım."
Diğer polis memuru Mehmet K. ise darp iddialarını kabul etmedi. Darp iddialarını kabul etmeyen polis memuru Özer Y. de küfür ve hakaretleri nedeniyle Ali ve Nuri Çetin'den şikayetçi olduğunu söyledi.
'ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANACAK'
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Eylül tarihine erteledi. Adliye çıkışı Başkan Ali Çetin'in korumaları, görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı. Bu sırada gazetecilerin yanına yaklaşan Çetin, gerekli açıklamaları duruşmada yaptığını belirtti. Dava sürecinin çok uzun sürdüğünden yakınan Çetin, şunları söyledi:
"Bundan sonrasına hukuk karar verecek. Bizim Fethiye halkıyla ve burada görevli polis arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Çuvalın içinde çürük elmalar bu sayede ayıklanmış olacak"DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye Ergün TOS
2020-03-13 19:16:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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